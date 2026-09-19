Lời khuyên cho những người ngồi ngay sau khi ăn cơm

Đây là thói quen xấu mà bạn nên thay đổi.

Ăn cơm xong, nhiều người Việt có một thói quen rất quen thuộc: Ngồi yên trên ghế, sofa hoặc trước tivi. Dân văn phòng lại càng dễ gặp tình trạng này khi bữa trưa vừa kết thúc đã quay trở lại bàn làm việc.

Ngồi nghỉ sau khi ăn không phải là một thói quen xấu. Vấn đề nằm ở chỗ ăn xong rồi ngồi bất động trong thời gian dài, và lặp lại điều đó mỗi ngày.

Sau bữa ăn, đường huyết vốn đã tăng

Sau khi ăn, đặc biệt là sau một bữa có nhiều tinh bột như cơm, carbohydrate được tiêu hóa thành glucose và đi vào máu. Cơ thể sẽ tiết insulin để giúp đưa glucose từ máu vào các tế bào sử dụng hoặc dự trữ.

Nếu lúc này bạn ngồi yên, cơ bắp gần như không hoạt động. Trong khi đó, vận động nhẹ có thể giúp cơ bắp sử dụng glucose tốt hơn.

Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp công bố năm 2023, tổng hợp các thử nghiệm ở người khỏe mạnh và người rối loạn dung nạp glucose, cho thấy vận động sau bữa ăn có tác động tích cực đến mức tăng đường huyết sau ăn; đi bộ sau ăn có hiệu quả rõ hơn so với không vận động.

Các nghiên cứu về việc ngắt quãng thời gian ngồi lâu cũng cho kết quả tương tự. Một phân tích gộp các thử nghiệm ngẫu nhiên cho thấy những khoảng vận động nhẹ xen kẽ thời gian ngồi có thể làm giảm mức tăng đường huyết và insulin sau ăn so với ngồi liên tục.

Đáng chú ý, một tổng quan và phân tích gộp được công bố năm 2026, bao gồm 53 nghiên cứu, tiếp tục cho thấy việc thường xuyên ngắt quãng thời gian ngồi bằng các hoạt động ngắn giúp cải thiện đáp ứng glucose và insulin sau ăn; trong các hình thức vận động được phân tích, đi bộ cho thấy tác động rõ rệt.

Không có nghĩa là ăn xong phải đứng ngay hoặc tập thể dục

Đây là điều nhiều người dễ hiểu nhầm.

Không cần ăn xong là lao ra chạy bộ hay tập nặng. Mục tiêu ở đây đơn giản hơn nhiều: đừng biến khoảng thời gian sau bữa ăn thành một quãng ngồi bất động kéo dài.

Một cuộc đi bộ nhẹ nhàng sau ăn có thể là lựa chọn đơn giản. Thậm chí, trong sinh hoạt hằng ngày, bạn có thể đi lại trong nhà, rửa bát, dọn bàn hoặc thực hiện những công việc nhẹ thay vì ngồi yên hàng chục phút.

Nghiên cứu cũng không cho thấy rằng cứ ngồi ngay sau bữa ăn là sẽ mắc tiểu đường. Những nghiên cứu này chủ yếu đánh giá đáp ứng đường huyết và insulin trong thời gian ngắn, chứ không thể dùng để kết luận rằng một thói quen đơn lẻ sẽ trực tiếp gây ra một bệnh mạn tính.

Điều đáng quan tâm hơn là tổng thời gian ít vận động trong cả ngày.

Người Việt có thể bắt đầu từ một thay đổi rất nhỏ

Sau bữa cơm, thay vì ngồi xuống sofa và cầm điện thoại ngay, hãy thử đi lại nhẹ nhàng một lúc.

Nếu ở công sở, sau bữa trưa có thể đi bộ một đoạn ngắn trước khi quay lại bàn làm việc. Nếu ở nhà, việc dọn mâm, rửa bát hoặc đi lại trong nhà cũng giúp bạn không rơi ngay vào trạng thái ngồi bất động.

Một nghiên cứu năm 2026 cho thấy những khoảng đi bộ ngắn được thực hiện thường xuyên có thể cải thiện đáp ứng glucose và insulin sau ăn so với ngồi kéo dài.

Vì vậy, ngồi nghỉ sau ăn không phải điều cần “cấm”. Điều nên tránh là ăn xong rồi ngồi lì hàng giờ, đặc biệt khi thói quen này lặp lại mỗi ngày.

Với một thói quen rất nhỏ, chỉ cần biến vài phút sau bữa cơm thành thời gian đi lại nhẹ nhàng thay vì ngồi bất động, bạn đã có thêm một khoảng vận động trong ngày.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Tổng hợp)