Người phụ nữ 40 tuổi ăn giá đỗ mỗi sáng để chống viêm nhưng lại mắc bệnh phụ khoa: Bác sĩ cảnh báo chị em cần chú ý một điều

Vì sao người phụ nữ này lại mắc bệnh sau một thời gian ăn giá đỗ sống buổi sáng?

Thầy thuốc Đông y La Bội Lâm (Trung Quốc) mới đây chia sẻ câu chuyện về một bệnh nhân khoảng 40 tuổi bị nổi mề đay. Sau đó, người ta phát hiện bệnh nhân này bị nhạy cảm với ánh sáng và được chuyển đến khoa thấp khớp, nơi cô được chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng bì. Bệnh nhân tìm kiếm trên mạng và thấy rằng ăn giá đỗ có lợi cho các bệnh tự miễn dịch, vì vậy cô bắt đầu ăn một nắm nhỏ giá đỗ sống mỗi sáng.

Sau 6 tháng, các triệu chứng nhạy cảm với ánh sáng của cô ấy đã cải thiện đáng kể, nhưng cô ấy, người chưa từng bị đau bụng kinh trước đây, đột nhiên bắt đầu bị đau. Bệnh nhân hỏi bác sĩ La Bội Lâm: "Có phải đau bụng kinh là do ăn quá nhiều giá đỗ sống không?".

Thực phẩm sống được cho là có tính mát; ăn chúng khi bụng đói vào buổi sáng dễ dẫn đến "tình trạng ứ huyết và lạnh"

Thầy thuốc Đông y La Bội Lâm giải thích rằng, giá đỗ chứa hàm lượng sulforaphane cao, rất có lợi cho quá trình trao đổi chất của gan, chống viêm và bảo vệ khớp. Theo quan điểm của Đông y, quá trình nảy mầm của hạt mang một "năng lượng sinh trưởng" mạnh mẽ, nhưng ăn sống lại được coi là có tính mát.

Người phụ nữ 40 tuổi ăn giá đỗ mỗi sáng để chống viêm nhưng lại bị đau bụng kinh. (Ảnh minh họa: Internet)

Hãy thay đổi thời gian và thứ tự ăn uống để tránh ăn khi bụng đói vào buổi sáng

Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng là thời điểm kinh mạch hoạt động mạnh nhất, và những thực phẩm nhẹ nhàng là cần thiết nhất vào thời điểm này để kích hoạt năng lượng Dương. Bác sĩ La Bội Lâm khuyên nên tránh ăn giá đỗ khi bụng đói vào buổi sáng. Thay vào đó, hãy uống canh ấm để lót dạ trước khi ăn giá đỗ nhằm giảm tác động trực tiếp của hàn khí lên tỳ vị. Nên ăn đồ sống hoặc đồ nguội sau bữa sáng hoặc vào bữa trưa.

Các loại gia vị nóng sử dụng nhiệt để trung hòa cái lạnh và cải thiện khả năng hấp thụ

Bác sĩ La Bội Lâm giải thích rằng thời xưa, người ta có tục lệ "ăn xuân" vào ngày đầu xuân, ăn giá đỗ, rau diếp và 5 loại gia vị cay nồng (hành lá, tỏi, tỏi tây, rau mùi và cải dầu), gọi là "đĩa xuân". Điều này thể hiện quan niệm dùng nhiệt để chống lại cái lạnh. Khi ăn rau diếp, nên kết hợp với lượng gia vị hoặc dầu ăn nhẹ vừa phải.

Gừng và nghệ: Cây gừng là vị thuốc tốt giúp làm ấm kinh mạch và trừ hàn. Có thể ăn gừng với gừng bào sợi hoặc gừng xay nhuyễn, hoặc rắc một ít bột nghệ lên trên.

Ăn giá đỗ sống buổi sáng thường xuyên, người phụ nữ bị đau bụng kinh. (Ảnh minh họa: Internet)

Tiêu đen và mù tạt: có thể trung hòa cảm lạnh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất tiêu đen và enzyme mù tạt thậm chí có thể tăng cường hiệu quả hấp thụ sulforaphane một cách hiệp đồng.

Dầu ô liu nguyên chất và dầu bơ: Đây là những loại dầu có tính ấm, có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày, làm dịu kích ứng dạ dày do thức ăn sống gây ra và tăng cường hấp thu các vitamin tan trong chất béo.

Ăn đồ sống khi bụng đói, đặc biệt là vào buổi sáng khi khí Dương đang dâng cao, dễ làm tổn hại khí Dương của tỳ vị và tử cung, dẫn đến "ứ huyết lạnh", từ đó gây ra đau bụng kinh. Mặc dù không thể khẳng định chắc chắn rằng cơn đau bụng kinh này là do ăn giá đỗ sống gây ra, nhưng cách ăn có thể được điều chỉnh để bảo toàn các hoạt chất đồng thời phù hợp với thể trạng của mỗi người.

Để giảm bớt tính mát của nó, hãy chần nhanh giá đỗ trong nước ấm (60-70°C) khoảng 20-30 giây. (Ảnh minh họa: Internet)

Chế biến ấm và kiêng kỵ trong thời kỳ kinh nguyệt: Cách ăn giá đỗ thông minh

Để giảm bớt tính mát của nó, hãy chần nhanh giá đỗ trong nước ấm (60-70°C) khoảng 20-30 giây. Nhiệt độ này đủ để loại bỏ tính mát mà không phá hủy hoàn toàn hoạt tính của enzyme mù tạt đen. Ngoài ra, bạn có thể rắc giá đỗ vào món ăn sáng đã được làm nóng để tận dụng nhiệt lượng còn lại.

Bác sĩ La Bội Lâm nhắc nhở phụ nữ rằng nếu lo lắng ăn giá đỗ sống quá lạnh, họ có thể hoàn toàn ngừng ăn chúng từ khi rụng trứng đến hết kỳ kinh nguyệt. Giai đoạn từ khi rụng trứng đến hết kỳ kinh nguyệt là giai đoạn nhiệt độ cao, trong đó tử cung cần năng lượng dương để hỗ trợ sự dày lên của nội mạc tử cung, vì vậy nên tập trung vào các thực phẩm có tính ấm. Ăn thực phẩm sống và có tính lạnh trong thời kỳ kinh nguyệt dễ gây ra hiện tượng ứ huyết và hàn khí, dẫn đến đau bụng kinh.

(Nguồn: TVBS)