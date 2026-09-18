Người phụ nữ 30 tuổi suy gan nặng sau khi ăn cùng lúc loại trái cây này và 1 loại nước

Sau khi ăn miếng trái cây, người phụ nữ tiếp tục uống khoảng 200ml một loại nước chỉ hơn 1 giờ sau đó. Ngày hôm sau, người này xuất hiện chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, men gan tăng gần 100 lần và được chẩn đoán suy gan nặng.

Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhưng có hàm lượng calo cao. Đặc biệt, việc kết hợp sầu riêng với rượu bia từ lâu đã được cảnh báo có thể gây ra những phản ứng bất lợi cho cơ thể.

Mới đây, Khoa Bệnh gan, Bệnh viện số 2 Nam Kinh (Trung Quốc) tiếp nhận một phụ nữ ngoài 30 tuổi trong tình trạng sức khỏe chuyển biến nhanh sau khi ăn sầu riêng và uống rượu. Cụ thể, người phụ nữ này ăn khoảng 2 múi sầu riêng. Hơn 1 giờ sau, cô tiếp tục uống khoảng 200ml rượu trắng 40 độ. Đến ngày hôm sau, người bệnh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, nôn ói. Tình trạng nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn.

Kết quả kiểm tra cho thấy men gan tăng gần 100 lần so với mức bình thường, đạt mức độ tổn thương gan nghiêm trọng và được chuyển khẩn cấp đến bệnh viện để điều trị. Hiện các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi và chưa hoàn toàn vượt qua nguy cơ.

Các bác sĩ cảnh báo, không nên ăn sầu riêng rồi uống rượu trong thời gian ngắn. Theo chuyên gia, các hợp chất chứa lưu huỳnh trong sầu riêng được cho là có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa rượu trong cơ thể. Khi rượu được đưa vào cơ thể, ethanol cần được chuyển hóa qua nhiều bước, trong đó có quá trình chuyển hóa thành acetaldehyde rồi tiếp tục được phân giải.

Nếu quá trình chuyển hóa bị ảnh hưởng, acetaldehyde có thể tích tụ, gây ra các biểu hiện như tim đập nhanh, đỏ bừng mặt, khó chịu, buồn nôn hoặc khó thở. Trong những trường hợp nghiêm trọng, đặc biệt khi uống nhiều rượu hoặc có các yếu tố nguy cơ khác, gan có thể phải chịu thêm gánh nặng.

Tuy nhiên, các bác sĩ lưu ý không phải ai ăn sầu riêng rồi uống rượu cũng xảy ra phản ứng nghiêm trọng. Mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào lượng rượu sử dụng, tình trạng sức khỏe và khả năng chuyển hóa của từng người.

Để thận trọng, chuyên gia khuyến cáo nên tách thời gian ăn sầu riêng và uống rượu ít nhất 24 giờ, thay vì sử dụng hai thứ này gần nhau.

Không chỉ sầu riêng, những thực phẩm và đồ uống kết hợp sai cách cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe

Ngoài việc kết hợp sầu riêng với rượu, một số thói quen ăn uống hoặc sử dụng thuốc tưởng như bình thường cũng có thể làm tăng nguy cơ gặp tác dụng phụ hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Cà phê + thuốc lá: Gánh nặng kép cho tim mạch

Nhiều người có thói quen uống cà phê và hút thuốc cùng lúc để tỉnh táo, đặc biệt khi phải làm việc hoặc tập trung trong thời gian dài.

Tuy nhiên, cả caffeine trong cà phê và nicotine trong thuốc lá đều có tác động lên hệ tim mạch. Việc sử dụng đồng thời có thể khiến nhịp tim, huyết áp và hoạt động của hệ thần kinh giao cảm thay đổi, làm tăng gánh nặng cho tim mạch.

Vì vậy, không nên xem cà phê và thuốc lá là một “bộ đôi” giúp duy trì sự tỉnh táo mà bỏ qua những nguy cơ sức khỏe đi kèm.

Sữa + Một số loại thuốc: Có thể làm giảm hiệu quả điều trị

Nhiều người có thói quen dùng sữa để uống thuốc vì cho rằng sữa dễ uống và giúp giảm vị đắng của thuốc. Tuy nhiên, không phải loại thuốc nào cũng phù hợp để uống cùng sữa.

Canxi và một số khoáng chất trong sữa có thể tương tác với một số hoạt chất thuốc, tạo thành những hợp chất khó hấp thu, từ đó làm giảm lượng thuốc được cơ thể hấp thụ.

Đặc biệt, một số nhóm thuốc như kháng sinh quinolone, tetracycline và một số thuốc điều trị loãng xương cần được lưu ý về thời điểm sử dụng cùng các sản phẩm giàu canxi.

Do đó, khi chưa biết một loại thuốc có thể dùng cùng sữa hay không, tốt nhất không nên tự ý dùng sữa để uống thuốc. Hãy đọc hướng dẫn sử dụng hoặc hỏi bác sĩ, dược sĩ để biết khoảng thời gian cần thiết giữa thuốc và các sản phẩm từ sữa.

Nước ép bưởi chùm + một số loại thuốc: Có thể làm tăng tác dụng phụ

Dùng nước ép trái cây để uống thuốc cũng là thói quen nhiều người mắc phải. Tuy nhiên, một số loại nước ép có thể tương tác với thuốc, trong đó nước ép bưởi chùm (grapefruit) là trường hợp cần đặc biệt lưu ý.

Các hợp chất trong bưởi chùm có thể ảnh hưởng đến hoạt động của một số enzyme chuyển hóa thuốc, đặc biệt là CYP3A4, cũng như các protein vận chuyển thuốc trong đường tiêu hóa. Điều này có thể khiến nồng độ của một số thuốc trong máu tăng lên, từ đó làm tăng nguy cơ tác dụng phụ.

Những người đang sử dụng một số thuốc hạ huyết áp, thuốc hạ cholesterol hoặc thuốc chống thải ghép sau ghép tạng cần hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ về việc có nên sử dụng bưởi chùm hay không.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi đang sử dụng thuốc, không nên tùy tiện dùng sữa, nước ép trái cây hoặc các loại đồ uống khác để uống thuốc nếu chưa biết rõ khả năng tương tác.

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