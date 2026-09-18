"Siêu cá" của Việt Nam được người Nga mua về làm salad, hơn 100 nước nhập khẩu: Dinh dưỡng vượt cá hồi, cực tốt cho sức khỏe

Được người Nga thu mua rầm rộ làm món ăn quốc dân, loại cá xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sở hữu lượng đạm vượt cá hồi cùng bảng dưỡng chất cực tốt cho sức khỏe.

Là loại thủy sản quen thuộc với người tiêu dùng Việt, ít ai ngờ loại cá này lại đang tạo nên bước ngoặt lớn trên thị trường quốc tế, bứt phá mạnh mẽ tại nhiều thị trường lớn. Đó là cá ngừ!

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch cá ngừ xuất khẩu sang Nga đạt khoảng 33,4 triệu USD, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm các thị trường lớn của cá ngừ Việt Nam. Sự bứt phá này kéo dài liên tục trong nhiều tháng, cho thấy nhu cầu tiêu thụ tại Nga đang gia tăng rõ rệt.

Cá ngừ Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ xuất khẩu (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, bên cạnh sức hút lớn tại thị trường thực phẩm Nga, cá ngừ Việt Nam còn có mặt tại hơn 100 thị trường trên thế giới với các bạn hàng lớn như Mỹ, EU, Trung Đông hay các nước CPTPP.

Chìa khóa giúp loại cá đại dương này chinh phục người tiêu dùng Nga và nhiều quốc gia khác nằm ở khâu thu hoạch và chế biến đạt chuẩn. Cá ngừ được đánh bắt chủ yếu tại vùng biển miền Trung và khu vực trung tâm Biển Đông với trữ lượng ước trên 600.000 tấn, sau đó được cấp đông sâu ngay trên tàu để giữ trọn độ tươi. Tại Nga, người dân đặc biệt ưa chuộng các sản phẩm cá ngừ đóng hộp, cá ngừ ngâm dầu và đông lạnh để làm nguyên liệu cho món Salad Mimosa truyền thống, làm nhân bánh Pirog hay phết bánh mì ăn sáng.

Cá ngừ Việt Nam được người Nga nhập khẩu về làm món salad quốc dân (Ảnh minh họa)

Dinh dưỡng vượt cá hồi, chứa cả "kho" lợi ích sức khỏe

Không chỉ gây chú ý về giá trị xuất khẩu, dưới góc độ y khoa và dinh dưỡng, cá ngừ còn sở hữu bảng thành phần khiến nhiều người phải bất ngờ.

Theo phân tích từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100g cá ngừ tươi chứa khoảng 24,4g - 30g protein cùng 130 calo. Hàm lượng đạm này vượt trội hơn hẳn so với mức trung bình 20g protein trong 100g thịt cá hồi. Bên cạnh đó, cá sở hữu lượng chất béo rất thấp nhưng lại trào dâng các axit béo không bão hòa Omega-3 (DHA và EPA) tốt cho sức khỏe. Với lượng đạm dồi dào và kết cấu thịt săn chắc, cá ngừ còn được gọi là "gà trống đại dương", lựa chọn hoàn hảo để tăng cường sức khỏe.

Cá ngừ được cho là có hàm lượng đạm vượt cả cá hồi (Ảnh minh họa)

Hệ dưỡng chất phong phú trong cá ngừ cũng đáp ứng đáng kể nhu cầu hằng ngày của cơ thể:

- Selen: Đáp ứng tới 90% nhu cầu hằng ngày.

- Vitamin B12: Đáp ứng hơn 100% nhu cầu hằng ngày.

- Niacin (Vitamin B3): Đáp ứng khoảng 80% nhu cầu hằng ngày.

- Phốt pho và Kali: Cung cấp lượng Kali dồi dào giúp cân bằng điện giải.

Nhờ mật độ vi chất cao, việc đưa cá ngừ vào thực đơn hằng ngày đem lại nhiều tác động tích cực cho cơ thể, tốt cho sức khỏe như:

- Bảo vệ hệ tim mạch: Lượng Omega 3 dồi dào hỗ trợ hạ cholesterol xấu, duy trì độ đàn hồi của mạch máu và hỗ trợ điều hòa huyết áp.

- Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Đạm dồi dào kết hợp năng lượng vừa phải giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế thèm ăn hiệu quả cho người giảm cân hay tập luyện.

- Củng cố hệ miễn dịch: Hàm lượng selen vượt trội đóng vai trò là chất chống oxy hóa mạnh, trung hòa gốc tự do và kích thích sản sinh tế bào đề kháng.

Cá ngừ là loại hải sản không xa lạ với người Việt (Ảnh minh họa)

- Tăng cường chức năng não bộ: Vitamin B12 và DHA dồi dào đóng vai trò cốt lõi bảo vệ tế bào thần kinh, hỗ trợ tăng cường trí nhớ.

- Cải thiện thị lực: Axit béo Omega 3 giúp bảo vệ võng mạc, giảm nguy cơ khô mắt và thoái hóa điểm vàng.

- Thúc đẩy phục hồi tổn thương: Nguồn đạm chất lượng cao giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo mô, giúp cơ thể mau hồi phục và duy trì khối cơ.

Những lưu ý quan trọng khi chọn mua và ăn cá ngừ

Tuy bổ dưỡng và đắt khách, không có nghĩa là bạn được phép ăn cá ngừ vô tội vạ hay tùy ý chế biến. Muốn ăn ngon mà vẫn nhận tối đa lợi ích sức khỏe, có một vài lưu ý như sau:\

- Tần suất ăn hợp lý: Người trưởng thành nên ăn cá ngừ từ 1 đến 2 bữa/tuần (khoảng 100g - 150g/bữa) và nên ăn luân phiên với các loại hải sản khác để đa dạng dưỡng chất, tránh tích tụ thủy ngân tự nhiên.

- Nhóm người cần cẩn trọng: Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ nên ưu tiên chọn loại cá ngừ đóng hộp làm từ dòng cá ngừ vằn kích thước nhỏ để đảm bảo an toàn. Bệnh nhân mắc gút nặng cũng nên ăn tiết chế do cá chứa lượng đạm cao.

Cá ngừ tươi làm steak hay sashimi rất ngon nhưng cần cẩn trọng khâu chọn lựa nguồn cá (Ảnh minh họa)

- Chọn lựa và chế biến: Nên chọn thịt cá ngừ tươi có màu đỏ tự nhiên, không thâm đen hay chảy nhớt. Ngoại trừ dòng cá ngừ đạt chuẩn cấp đông sâu chuyên dụng để ăn sashimi, đối với cá ngừ mua thông thường, cần chế biến chín kỹ. Khi dùng cá ngừ đóng hộp, nên ưu tiên loại ngâm nước muối hoặc chắt ráo bớt dầu để hạn chế nạp quá nhiều calo dư thừa.

