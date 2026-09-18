Thu hồi toàn quốc 3 lô mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi trên toàn quốc 2 lô mỹ phẩm nhãn Peptric và một lô sản phẩm chăm sóc tóc Yara Professional Protein Shake do có công thức không đúng hồ sơ công bố.

Cục Quản lý Dược vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 lô mỹ phẩm thuộc nhãn hàng Peptric do Công ty TNHH Muse Medical (phường Xuân Hòa, TPHCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Hai lô mỹ phẩm Peptric bị thu hồi

Sản phẩm thứ nhất là Recovery Cell Cream, dạng tuýp 50g, số tiếp nhận Phiếu công bố 157141/21/CBMP-QLD, số lô QL148, hạn sử dụng 28/5/2027, do New&New Co., Ltd sản xuất.

Theo Cục Quản lý Dược, thành phần trên nhãn chính của sản phẩm ghi thừa các chất: Isononyl Isononanoate, Polysorbate 80, Glucose, Sorbitan Isostearate, Tremella Fucifomis Sporocarp Extract; đồng thời ghi thiếu Ethylhexyl Isononanoate, C12-13 Pareth9, Tremella Fuciformis Mushroom Extract.

Trên nhãn phụ, sản phẩm ghi thiếu thành phần Arachidyl Glucoside. Ngoài ra, nhãn phụ sử dụng cụm từ “Kem tế bào phục hồi”, được Cục Quản lý Dược xác định là có thể gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc.

Sản phẩm thứ hai là Cell Solution Snowflakes cell, quy cách chai 3ml x 10 chai, số tiếp nhận Phiếu công bố 290021/25/CBMP-QLD, số lô J224, hạn sử dụng 16/3/2028. Sản phẩm do BioFD&C Co., Ltd (Hàn Quốc) sản xuất.

Đối với sản phẩm này, thành phần trên nhãn chính được xác định ghi thiếu 1,2-Hexanediol.

Theo văn bản do Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Tạ Mạnh Hùng ký, lý do thu hồi hai lô mỹ phẩm trên là do sản phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố; đồng thời, nhãn sản phẩm sử dụng cụm từ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng rằng sản phẩm là thuốc.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng hai lô sản phẩm, đồng thời trả lại sản phẩm cho cơ sở cung ứng. Các địa phương có trách nhiệm xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Công ty TNHH Muse Medical phải thông báo việc thu hồi đến các đơn vị phân phối, sử dụng; tiếp nhận sản phẩm trả lại, thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm không đáp ứng quy định. Doanh nghiệp phải gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 14/10.

Công ty cũng được yêu cầu rà soát nhãn của các lô khác đã nhập khẩu đối với hai sản phẩm trên. Nếu phát hiện lỗi tương tự, doanh nghiệp phải khẩn trương thông báo thu hồi và báo cáo kết quả rà soát, thu hồi trước ngày 29/9.

Sở Y tế TPHCM được giao giám sát Công ty Muse Medical thực hiện việc thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 29/10.

Đáng chú ý, Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đối với sản phẩm Cell Solution Snowflakes cell và tạm ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Muse Medical trong 6 tháng.

Thu hồi lô sản phẩm chăm sóc tóc Yara Professional Protein Shake

Cùng thời điểm, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Yara Professional Protein Shake, quy cách hộp 1 chai 200ml.

Lô sản phẩm có số tiếp nhận Phiếu công bố 305936/26/CBMP-QLD, số lô BFA17Q1C3, ngày sản xuất 17/1/2026, hạn sử dụng 16/1/2029.

Sản phẩm do Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại đào tạo K&N (phường An Lạc, TPHCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, nhà sản xuất là Guangdong Gorshow Technology Co., Ltd (Trung Quốc).

Theo Cục Quản lý Dược, lý do thu hồi là sản phẩm mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm trên và trả lại cơ sở cung ứng. Các địa phương đồng thời phải kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Công ty K&N có trách nhiệm thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, sử dụng; tiếp nhận sản phẩm trả lại, thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Doanh nghiệp phải gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/10, đồng thời rà soát toàn bộ các lô đã nhập khẩu của sản phẩm.

Cục Quản lý Dược nêu rõ, nếu phát hiện các lô khác có vi phạm tương tự, doanh nghiệp phải thu hồi và báo cáo Cục Quản lý Dược trước ngày 30/10.

Sở Y tế TPHCM được yêu cầu giám sát Công ty K&N thực hiện thu hồi lô sản phẩm trên, đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cục Quản lý Dược cũng quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố của sản phẩm Yara Professional Protein Shake và tạm ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty K&N trong thời gian 6 tháng.