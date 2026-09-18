Lợi ích bất ngờ khi đi thêm 1.000 bước mỗi ngày

Không cần những thay đổi quá lớn, đi thêm 1.000 bước mỗi ngày cũng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch ở người tăng huyết áp.

Bà Julianne Bethea (78 tuổi) đi bộ cùng Câu lạc bộ Club 300 tại Maryland, Mỹ. Ảnh: Craig Hudson/The Washington Post

Đi bộ là một trong những hình thức vận động đơn giản và dễ thực hiện trong đời sống hằng ngày. Một nghiên cứu mới cho thấy ngay cả việc tăng thêm 1.000 bước mỗi ngày cũng có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt ở những người bị tăng huyết áp.



Nghiên cứu được công bố trên European Journal of Preventive Cardiology, dựa trên dữ liệu của 36.192 người bị tăng huyết áp trong UK Biobank. Những người tham gia có độ tuổi trung bình 64, đeo thiết bị theo dõi vận động ở cổ tay trong 7 ngày để ghi nhận mức độ hoạt động.

Sau đó, các nhà khoa học theo dõi họ trung bình 7,8 năm, ghi nhận những trường hợp gặp các vấn đề tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ và suy tim. Từ dữ liệu này, nhóm nghiên cứu phân tích mối liên hệ giữa số bước đi hằng ngày và nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch.

Thêm 1.000 bước, nguy cơ tim mạch thấp hơn

Kết quả cho thấy, từ mức thấp nhất khoảng 2.344 bước/ngày, cứ tăng thêm 1.000 bước mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch lớn thấp hơn khoảng 17%.

Khi xem xét từng vấn đề cụ thể, mỗi 1.000 bước tăng thêm có liên quan đến nguy cơ đột quỵ thấp hơn khoảng 25%, suy tim thấp hơn 22% và nhồi máu cơ tim thấp hơn khoảng 9%. Riêng mối liên hệ với nhồi máu cơ tim chưa rõ ràng bằng các kết quả còn lại.

Điểm đáng chú ý là lợi ích không chỉ được ghi nhận ở những người vốn đi bộ nhiều. Một người thường đi khoảng 3.000 bước mỗi ngày vẫn có thể hưởng lợi khi tăng thêm số bước, cũng như người đang duy trì mức 7.000 hoặc 9.000 bước.

Điều này cho thấy số bước tăng thêm so với thói quen thường ngày cũng đáng được quan tâm, thay vì chỉ tập trung vào việc phải đạt một con số cố định.

Không cần chờ đến 10.000 bước

Mốc 10.000 bước mỗi ngày từ lâu đã trở thành mục tiêu quen thuộc với nhiều người khi theo dõi hoạt động thể chất. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy lợi ích đối với tim mạch đã được ghi nhận ở những mức vận động thấp hơn.

Nói cách khác, một người ít vận động không nhất thiết phải ngay lập tức nâng số bước lên 10.000 mới có thể nhận được lợi ích. Việc tăng dần số bước so với mức vận động hiện tại cũng có liên quan đến nguy cơ tim mạch thấp hơn.

Theo The Washington Post, 1.000 bước tương đương khoảng 800 mét hoặc 8 - 10 phút đi bộ, tùy tốc độ và chiều dài sải chân. So với mục tiêu 10.000 bước, đây là mức tăng tương đối nhỏ và dễ hình dung hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Kết quả này cũng làm rõ một điểm thường gây hiểu nhầm khi nói về số bước: 10.000 không phải là ngưỡng mà một người phải vượt qua trước khi hoạt động thể chất bắt đầu có ý nghĩa. Những thay đổi nhỏ trong mức độ vận động hằng ngày cũng có thể đáng kể.

Vì sao người tăng huyết áp được chú ý?

Nghiên cứu tập trung vào người tăng huyết áp - nhóm có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cao hơn. Thay vì chỉ xem xét những người có mức vận động cao, các nhà khoa học muốn tìm hiểu liệu việc tăng số bước ở những mức khác nhau có liên quan đến nguy cơ tim mạch hay không.

Kết quả cho thấy mối liên hệ giữa số bước cao hơn và nguy cơ tim mạch thấp hơn vẫn được ghi nhận ở nhóm này. Điều đó giúp nghiên cứu có thêm ý nghĩa thực tế đối với những người chưa duy trì mức vận động cao nhưng muốn tăng hoạt động trong ngày.

Tuy nhiên, số bước chỉ phản ánh một phần mức độ vận động. Nghiên cứu không đồng nghĩa với việc mọi người chỉ cần đạt một số bước nhất định là có thể loại bỏ nguy cơ mắc bệnh tim mạch.