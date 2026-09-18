Gần 20 y bác sĩ cúi đầu tri ân người đàn ông hiến tạng cứu bệnh nhân suy thận tại 1 bệnh viện tuyến tỉnh

Người hiến tạng là anh B.C.T (45 tuổi) ở thành phố Quảng Ninh. Trước đó ngày 16/9, bệnh nhân được cấp cứu trong tình trạng hôn mê sau tai nạn giao thông. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh sốc đa chấn thương nguy kịch, chấn thương sọ não và chấn thương ngực kín.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh cho biết, bệnh viện mới thực hiện thành công ca hiến và ghép thận từ nam bệnh nhân 45 tuổi bị chết não. Hành trình ghép tạng được tiếp nối, lan tỏa sâu sắc giá trị nhân văn "cho đi là còn mãi", qua đó cũng khẳng định năng lực tổ chức, làm chủ kỹ thuật ghép thận của bệnh viện trên hành trình phát triển y học chuyên sâu.

Người hiến tạng là anh B.C.T (45 tuổi) ở thành phố Quảng Ninh. Trước đó ngày 16/9, bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh trong tình trạng hôn mê sau tai nạn giao thông. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh sốc đa chấn thương nguy kịch, chấn thương sọ não và chấn thương ngực kín.

Khi hy vọng cứu sống dần khép lại, gia đình anh T. phải đối diện với quyết định vô cùng khó khăn. Qua sự động viên, tư vấn của Tổ tư vấn hiến tặng mô, tạng, gia đình hiểu hơn về ý nghĩa của việc hiến tạng cứu người và đã đồng thuận hiến tặng, mong muốn sự sống của anh được tiếp nối trong một cuộc đời mới.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đánh giá tình trạng các tạng sau sốc đa chấn thương. Trên cơ sở đó, các chuyên gia có phương án lấy và ghép thận phù hợp.

Sau hội chẩn, người bệnh H.Q.Đ. (33 tuổi, ở Quảng Yên) bị suy thận mạn giai đoạn cuối, đang chạy thận nhân tạo chu kỳ 2 năm nay đã được nhận tạng hiến.

Từ kinh nghiệm các ca lấy và ghép tạng trước đó, Bệnh viện chủ động sẵn sàng nhân lực, thiết lập phòng mổ liên hoàn, rà soát toàn bộ hệ thống trang thiết bị, dụng cụ mổ và xây dựng các phương án lấy, ghép tạng nhằm đảm bảo các cuộc phẫu thuật diễn ra an toàn và hiệu quả.

Tối ngày 17/9, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh trực tiếp thực hiện phẫu thuật lấy và ghép thận, dưới sự hỗ trợ chuyên môn của kíp bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sau 3 giờ phẫu thuật với tinh thần tập trung cao độ, quả thận được lấy thành công và ghép cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

ThS.BS CKII Nguyễn Bá Việt (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh), nhấn mạnh: "Đây là lần thứ 3 bệnh viện triển khai hiến và ghép thận, số thận ghép tại bệnh viện đến nay là 6 trường hợp. Qua mỗi ca ghép, đội ngũ y bác sĩ đã chủ động, tự tin hơn trong tổ chức và phối hợp các khâu, từ đánh giá người hiến, người nhận, hồi sức duy trì chức năng tạng đến phẫu thuật lấy và ghép thận. Quy trình ngày càng bài bản, chặt chẽ, chính xác cùng sự phối hợp đồng bộ của nhiều chuyên khoa. Đây là kết quả của quá trình đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và quyết tâm làm chủ kỹ thuật ghép thận tại bệnh viện.

Đặc biệt, chúng tôi trân trọng và biết ơn sâu sắc nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và gia đình. Họ đã vượt qua nỗi đau riêng để trao cơ hội sống cho nhiều người khác. Một sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng thiêng liêng, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “cho đi là còn mãi” tới cộng đồng".

Thành công của ca hiến ghép thận lần này tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng của Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh trong từng bước triển khai thường quy kỹ thuật ghép thận, tiến tới ghép đa tạng trong tương lai, mở rộng cơ hội được cứu sống cho nhiều người bệnh suy tạng và tiếp tục viết thêm những hành trình hồi sinh sự sống ngay trên vùng đất Quảng Ninh.

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