Mới đây, nam diễn viên Lee Joo Ahn khiến truyền thông bùng nổ khi chia sẻ lý do anh được miễn nghĩa vụ quân sự vì từng hiến 70% lá gan cứu mẹ khi mới là chàng trai 22 tuổi.

Trong làng giải trí Hàn Quốc, nghĩa vụ quân sự vốn là chủ đề vô cùng nhạy cảm và nhận sự soi xét gắt gao từ công chúng. Tuy nhiên, câu chuyện miễn nhập ngũ của nam diễn viên Lee Joo Ahn lại nhận về "cơn mưa" lời khen khi vô tình được tiết lộ gần đây.

Một số bộ phim nổi bật của Lee Joo Ahn (Ảnh: KoreaBoo)

Sinh năm 1996 (30 tuổi), "nam thần chuyên trị vai nam phụ" Lee Joo Ahn với vẻ ngoài hút mắt và diễn xuất đa dạng từng ghi dấu ấn qua các dự án phim truyền hình như Ngự trù của bạo chúa, Tuổi thanh xuân... hay bộ phim đang hot Yêu một người khác không phải em (A Love Other Than Yours).

Khi ngày càng nổi tiếng, thông tin đời tư của nam diễn viên cũng càng được quan tâm, trong đó chủ đề về nghĩa vụ quân sự của anh khiến người hâm mộ tò tò. Vì vậy, anh cũng thành thật tiết lộ sự thật đằng sau việc được cơ quan quân dịch Hàn Quốc đưa vào diện miễn nghĩa vụ hoàn toàn hợp pháp là do từng trải qua ca đại phẫu bóc tách tới 70% lá gan để cứu mẹ khỏi cơn nguy biến năm 22 tuổi.

Thời điểm hiện tại, Lee Joo Ahn đang được chú ý nhờ vai nam phụ chàng luật sư trong phim A Love Other Than Yours (Ảnh: Chosun)

Thời điểm đó, mẹ của Lee Joo Ahn rơi vào tình trạng nguy kịch do xơ gan biến chứng ung thư, sự sống chỉ còn tính bằng ngày. Trước ranh giới sinh tử, dù biết rõ việc cắt bỏ phần lớn nội tạng ở độ tuổi 22 tràn đầy sức trẻ sẽ để lại những ảnh hưởng thể trạng lâu dài, nam diễn viên vẫn không một chút đắn đo.

Con số 70% lá gan bị cắt bỏ không chỉ là một quyết định y khoa vô cùng mạo hiểm mà còn thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng. Ca phẫu thuật thành công đã giúp mẹ của anh được tiếp tục sống. Bản thân Lee Joo Ahn dù mang trên mình vết sẹo dài cùng những biến chứng túi mật, thậm chí phải nhập viện cấp cứu ngay sau khi ra viện, anh vẫn chỉ nhẹ nhàng tâm sự: "Tôi đơn giản là trả lại phần cơ thể mà mẹ đã trao cho mình".

Phẫu thuật hiến 70% lá gan: Cuộc đại phẫu sinh tử diễn ra như thế nào?

Hành động dũng cảm của Lee Joo Ahn không chỉ là câu chuyện hiếu thảo gây xúc động mạnh mẽ, mà còn mở ra cái nhìn y khoa sâu sắc về ghép gan từ người hiến sống (Living Donor Liver Transplantation). Đây là một trong những kỹ thuật ngoại khoa phức tạp và áp lực nhất hiện nay.

Khi người hiến chấp nhận cắt đi tới 70% thể tích gan, phẫu thuật viên phải can thiệp cùng lúc trên hai bàn mổ song song với độ chính xác tuyệt đối. Ekip thứ nhất tiến hành bóc tách phần gan khỏe mạnh, trong khi ekip còn lại cắt bỏ hoàn toàn lá gan đã xơ hóa, hoại tử của bệnh nhân để ghép mảnh gan mới vào. Thách thức lớn nhất của ca phẫu thuật nằm ở hệ thống mạch máu và đường mật dày đặc. Bác sĩ phải dùng kính hiển vi để nối tỉ mỉ từng vi mạch chỉ 1-2mm. Chỉ một sơ suất nhỏ gây tắc mạch hay rò rỉ dịch mật cũng đủ kích hoạt nhiễm trùng toàn thân, đe dọa tính mạng của cả người hiến lẫn người nhận.

Phẫu thuật ghép gan từ người sống là một trong những kỹ thuật ngoại khoa phức tạp và áp lực nhất hiện nay (Ảnh: webMD)

Cắt bỏ 70% lá gan có tàn phá sức khỏe người hiến vĩnh viễn?

Gan là cơ quan duy nhất trong cơ thể con người có khả năng tự tái tạo kinh ngạc. Khi bị cắt đi 70%, phần gan còn lại sẽ lập tức kích hoạt quá trình phân chia tế bào tự nhiên để bù đắp lại thể tích đã mất. Chỉ sau 8-12 tuần, thể tích lá gan có thể phục hồi lại khoảng 80-90% kích thước ban đầu.

Tuy nhiên, "phục hồi kích thước" không đồng nghĩa với việc "chức năng gan nguyên vẹn 100%". Những người chấp nhận mất đi 70% lá gan như Lee Joo Ahn vẫn phải đánh đổi bằng những hệ lụy thể trạng thực tế như:

- Suy giảm sức bền và dự trữ chuyển hóa: Dù gan mọc lại về mặt kích thước, các tế bào mới cần rất nhiều thời gian để hoàn thiện khả năng tổng hợp enzyme và lọc độc tố. Người hiến thường cảm thấy nhanh mất sức, mệt mỏi mạn tính khi vận động mạnh hay làm việc quá sức.

- Biến chứng đường mật và hệ tiêu hóa: Do cấu trúc cây đường mật bị cắt xén và nối lại, người hiến rất dễ gặp biến chứng rò mật, viêm túi mật hoặc tắc nghẽn nếp mật, đúng như sự cố Lee Joo Ahn từng phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp.

Dù gan là cơ quan nội tạng có thể phục hồi, nhưng không thể phủ nhận những nguy cơ bệnh gan tăng vọt sau khi thực hiện hiến gan (Ảnh: Getty Images)

- Ngưỡng chịu đựng độc tố sụt giảm: Khả năng giải độc của lá gan sau đại phẫu bị sụt giảm ngưỡng chịu đựng đáng kể. Chỉ một lượng nhỏ chất độc hại từ thực phẩm hay cồn cũng có thể gây quá tải tế bào gan nhanh hơn gấp nhiều lần so với người bình thường.

Đàn ông hiện đại và những thói quen tàn phá lá gan âm thầm

Câu chuyện hiến gan cứu mẹ của "nam thần" Lee Joo Ahn dù cũ nhưng đột nhiên được thảo luận sôi nổi không chỉ bởi nhắc nhở chúng ta về lòng hiểu thảo, mà còn khiến nhiều người, nhất là nam giới nghiêm túc nhìn lại cách bản thân đang đối xử với "nhà máy hóa chất" của chính mình. Dù không phải hiến gan, chẳng ít nam giới còn trẻ chức năng gan đã kém, thậm chí đối mặt với các vấn đề về gan còn nghiêm trọng hơn di chứng sau ghép gan của Lee Joo Ahn. Điều này xuất phát từ nhiều lý do, nhưng chủ yếu là lối sống. Trong đó, đáng lo ngại là rất nhiều nam giới trẻ đinh ninh rằng "tôi không uống rượu bia thì gan hoàn toàn khỏe mạnh". Đây là tư tưởng sai lầm cực kỳ nguy hiểm.

Trên thực tế, có những thói quen sinh hoạt thường nhật tưởng chừng vô hại nhưng lại đang âm thầm bức tử tế bào gan mỗi ngày. Ví dụ như:

- Thức khuya mạn tính và stress kéo dài: Khoảng thời gian từ 23h đến 3h sáng là lúc gan thực hiện nhiệm vụ thải độc và tự phục hồi mạnh mẽ nhất. Thói quen cày game, chạy deadline đêm khiến tuần hoàn máu tại gan giảm mạnh, làm tích tụ các gốc tự do tàn phá màng tế bào gan.

- Lạm dụng thực phẩm bổ sung, Whey Protein và Pre-workout kém chất lượng: Rất nhiều nam giới tập gym vô tư nạp các loại thực phẩm tăng cơ, chất kích thích tập luyện trôi nổi không rõ nguồn gốc. Việc nạp dư thừa Protein liều cao kết hợp với các chất hóa học lạ buộc gan phải làm việc quá công suất để chuyển hóa, dẫn đến tăng men gan cấp tính.

- Ăn nhiều đồ ngọt, đồ chiên rán gây gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD): Thói quen tiêu thụ trà sữa, đồ ăn nhanh, nước ngọt có ga đong đầy đường Fructose. Fructose khi vào cơ thể chỉ có thể chuyển hóa duy nhất tại gan, nhanh chóng biến thành mỡ thừa tích tụ trong tế bào gan, gây viêm gan mỡ và tiến triển thành xơ gan mà không cần đến một giọt cồn.

- Tự ý dùng thuốc bừa bãi: Nhức đầu, đau cơ sau khi uống rượu hay đi tập về, nhiều người thói quen tự mua Paracetamol/Acetaminophen uống liên tục. Để bồi bổ cơ thể, cũng chẳng thiếu cánh mày râu dùng thuốc đông y cô tội vạ, không rõ nguồn gốc. Những điều này khiến lá gan và cả quả thận cùng lúc bị tàn phá nghiêm trọng.

Rất nhiều nam giới đang "phá gan" bằng những thói quen nhỏ nhặt mỗi ngày mà không biết (Ảnh: Pinterest)

Tin buồn là lá gan không có dây thần kinh cảm giác đau tại chỗ, nên khi bạn cảm thấy đau tức rõ rệt hay các dấu hiệu đặc thù (vàng da, vàng mắt, sụt cân nhanh...) e rằng bệnh đã ở giai đoạn muộn. Đừng đợi đến khi nhận về bản án y khoa tàn khốc mới hối hận muộn màng cà vội vã cứu chữa.

Phòng bệnh luôn dễ hơn và đỡ tốn sinh lực hơn chữa bệnh. Để bảo vệ lá gan, hãy xây dựng lối sống lành mạnh càng sớm càng tốt. Hãy hạn chế đồ uống có cồn, tránh xa thuốc lá va chất kích thích, ngủ sớm và ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng và khoa học, dùng thuốc đúng cách... Đồng thời, đừng bao giờ quên việc kiểm tra sức khỏe lá gan định kỳ, đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường để "cứu gan" khi còn có thể!