Bụng dưới cứ nhô dù đã ăn kiêng, tập luyện: 9 nguyên nhân bạn cần biết, hóa ra càng tập nhiều càng dễ tăng cân là vì lý do này

Mỡ bụng khó giảm không nhất thiết có nghĩa bạn đang làm sai tất cả. Quá trình này chịu ảnh hưởng đồng thời bởi chế độ ăn, mức độ vận động, giấc ngủ, stress, tuổi tác, hormone, khối lượng cơ và yếu tố di truyền.

Không phải cứ cắt giảm khẩu phần và tăng cường tập luyện là vòng eo sẽ nhanh chóng thon gọn. Sự phân bố mỡ, hormone, căng thẳng, chế độ ăn và cả yếu tố di truyền đều có thể ảnh hưởng đến khả năng giảm mỡ bụng.

Giảm cân mãi nhưng vùng bụng vẫn là nơi khó thay đổi nhất? Theo nội dung được Cosmopolitan Taiwan tổng hợp từ ý kiến bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình, có nhiều yếu tố khiến mỡ bụng khó giảm hơn những vùng khác.

1. Cách phân bố tế bào mỡ khiến bụng khó giảm

Theo bài viết, các tế bào mỡ ở những vùng khác nhau trên cơ thể có phản ứng không giống nhau trong quá trình phân giải mỡ.

Một số vùng như mặt, tay, chân có thể thay đổi rõ hơn khi giảm cân, trong khi bụng, hông và đùi thường "cứng đầu" hơn. Nguồn bài viết lý giải điều này liên quan đến sự khác biệt về các loại tế bào mỡ và khả năng đáp ứng với quá trình phân giải chất béo.

Điều đó cũng có nghĩa: việc bạn giảm mỡ ở tay hoặc mặt trước khi thấy vòng eo thay đổi không nhất thiết là dấu hiệu kế hoạch giảm cân không hiệu quả.

2. Ăn quá nhiều đường

Một chế độ ăn nhiều đường có thể khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn. Bài viết dẫn nghiên cứu cho thấy lượng đường tiêu thụ cao có mối liên hệ với tình trạng tích tụ mỡ vùng bụng.

Khi tuổi tăng, tình trạng kháng insulin cũng có thể gia tăng, khiến cơ thể xử lý đường kém hiệu quả hơn. Đây là một trong những lý do chế độ ăn nhiều đồ ngọt, nước uống có đường có thể trở thành "điểm nghẽn" trong hành trình kiểm soát vòng eo.

3. Thay đổi hormone liên quan đến cảm giác đói

Leptin, còn gọi là hormone tạo cảm giác no, tham gia vào quá trình truyền tín hiệu từ cơ thể đến não để điều chỉnh cảm giác thèm ăn.

Theo nguồn bài viết, một số nghiên cứu cho thấy nồng độ leptin có thể thay đổi theo tuổi. Khi cảm giác đói xuất hiện thường xuyên hơn, việc ăn nhiều hơn nhu cầu năng lượng của cơ thể cũng dễ xảy ra, từ đó ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát cân nặng.

4. Căng thẳng kéo dài

Stress không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn có thể tác động đến quá trình kiểm soát cân nặng.

Khi căng thẳng, cơ thể tăng tiết cortisol, một hormone liên quan đến phản ứng stress. Bài viết cho rằng cortisol có liên quan đến quá trình lưu trữ mỡ, đặc biệt ở vùng bụng.

Vì vậy, bên cạnh ăn uống và tập luyện, việc ngủ đủ, nghỉ ngơi và tìm cách giảm stress cũng là một phần quan trọng của lối sống lành mạnh.

5. Tập luyện quá nhiều

Tập thể dục thường xuyên có lợi cho sức khỏe, nhưng tập quá mức mà không dành đủ thời gian phục hồi có thể khiến cơ thể chịu thêm áp lực.

Theo nguồn bài viết, vận động quá mức có thể làm tăng stress đối với hệ thần kinh trung ương và ảnh hưởng đến cortisol. Vì vậy, thay vì tập càng nhiều càng tốt, cần cân bằng giữa vận động và nghỉ ngơi, đồng thời thay đổi hình thức tập luyện phù hợp.

6. Ăn quá ít trong thời gian dài

Nhịn ăn, cắt giảm calo quá mức hoặc liên tục áp dụng các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt không phải lúc nào cũng giúp giảm cân bền vững.

Nguồn bài viết cho rằng việc ăn kiêng lặp đi lặp lại có thể khiến cơ thể thích nghi với mức năng lượng thấp, đồng thời làm giảm mức tiêu hao năng lượng. Khi quay lại chế độ ăn thông thường, việc kiểm soát cân nặng có thể trở nên khó khăn hơn.

Vì thế, thay vì "nhịn càng nhiều càng tốt", mục tiêu nên là xây dựng chế độ ăn phù hợp, đủ dinh dưỡng và có thể duy trì lâu dài.

7. Yếu tố di truyền

Không phải tất cả mọi người đều có khả năng tích mỡ giống nhau.

Theo bài viết, gen cũng đóng vai trò nhất định trong xu hướng tích trữ mỡ của mỗi người. Một số người có cơ địa dễ tăng cân hoặc dễ tích mỡ ở vùng bụng hơn, dù chế độ ăn và lối sống vẫn là những yếu tố quan trọng có thể điều chỉnh.

8. Thay đổi hormone theo tuổi

Tuổi tác cũng khiến việc giảm mỡ bụng trở nên khó khăn hơn, đặc biệt ở phụ nữ.

Nguồn bài viết đề cập đến sự suy giảm estrogen khi phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Sự thay đổi này có thể làm thay đổi cách cơ thể phân bố mỡ, khiến mỡ có xu hướng tập trung nhiều hơn ở vùng bụng thay vì hông và đùi.

Bên cạnh đó, khối lượng cơ cũng giảm dần theo tuổi, kéo theo sự thay đổi về mức chuyển hóa năng lượng.

9. Tốc độ chuyển hóa cơ bản thấp

Mỗi người có mức chuyển hóa năng lượng khác nhau. Theo nguồn bài viết, phụ nữ thường có tỷ lệ cơ thấp hơn nam giới và mức chuyển hóa cơ bản cũng thấp hơn.

Khi cơ thể tiêu hao ít năng lượng hơn trong trạng thái nghỉ, việc duy trì cân bằng năng lượng và kiểm soát cân nặng có thể trở nên khó khăn hơn nếu lượng calo nạp vào vượt quá nhu cầu.

Không phải cứ "ăn ít, tập nhiều" là bụng sẽ phẳng

Mỡ bụng khó giảm không nhất thiết có nghĩa bạn đang làm sai tất cả. Quá trình này chịu ảnh hưởng đồng thời bởi chế độ ăn, mức độ vận động, giấc ngủ, stress, tuổi tác, hormone, khối lượng cơ và yếu tố di truyền.

Thay vì liên tục cắt giảm thức ăn hoặc tăng cường độ tập luyện, điều quan trọng hơn là xây dựng một lối sống có thể duy trì lâu dài: ăn uống cân bằng, vận động phù hợp, ngủ đủ và dành thời gian cho cơ thể phục hồi.