Đề án cải cách tiền lương dự kiến được Trung ương thông qua vào tháng 3/2027

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, dự kiến đề án cải cách tiền lương được trình Bộ Chính trị tháng 2/2027 và thông qua tại Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 3/2027.

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đề cập trong phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức sáng 20/9.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết, Bộ G&ĐT và Bộ Nội vụ có cơ chế phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng thể chế, tham mưu chính sách liên quan nhà giáo, viên chức, đồng thời phối hợp triển khai tháo gỡ khó khăn về chế độ, chính sách đối với nhà giáo.

Về chính sách tiền lương và đặc thù nghề nghiệp của nhà giáo, ông Vũ Chiến Thắng cho biết thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 248/2025 của Quốc hội, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ GD&ĐT trình Đảng ủy Chính phủ, báo cáo Bộ Chính trị đề xuất tiền lương, phụ cấp, trong đó có điều chỉnh phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình đối với giáo viên, nhân viên trường học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

Cuối năm 2025, Bộ Chính trị có Kết luận số 206 về tiền lương, phụ cấp sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trên cơ sở này, Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan trình Chính phủ ban hành Nghị định 182 quy định phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định chế độ ưu đãi với giáo viên đang được xếp ở mức cao nhất trong hệ thống.

“ Tinh thần của chính sách hiện nay là phụ cấp cho người làm giáo dục được xếp ở mức cao nhất. Mức lương và phụ cấp được nâng lên sẽ góp phần cải thiện thu nhập và tạo động lực, giải quyết khó khăn cho nhà giáo ”, ông Vũ Chiến Thắng nói.

Lý giải việc chưa ban hành nghị định về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Đề án cải cách chính sách tiền lương tổng thể đang được xây dựng để trình Bộ Chính trị. Tiền lương, phụ cấp của nhà giáo đặt trong tổng thể chính sách cải cách tiền lương của toàn bộ hệ thống.

“ Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ ngành liên quan rà soát, đánh giá tổng thể, trình Đảng ủy Chính phủ Đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương để trình Bộ Chính trị vào tháng 2/2027. Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 3/2027 sẽ thông qua đề án này ”, Thứ trưởng thông tin.

Sau khi Trung ương thông qua, Bộ Nội vụ cùng các bộ ngành liên quan sẽ trình Chính phủ để Chính phủ xem xét, quyết định nghị định về chính sách tiền lương, ưu đãi với nhà giáo.

Trao đổi thêm về việc tinh giản biên chế trong giáo dục, Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định đã đạt nhiều kết quả tích cực, như đưa ra khỏi bộ máy những nhân sự không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ, giảm chi thường xuyên để dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất...

Tuy nhiên, quá trình này cũng phát sinh những tác động không mong muốn. Theo ông Vũ Chiến Thắng, một số nơi thực hiện tinh giản biên chế một cách cơ học để bảo đảm chỉ tiêu, dẫn tới thiếu giáo viên ở các cấp học, mất cân đối đội ngũ theo địa bàn, môn học và cơ sở giáo dục.

Trong khi đó, số lượng giáo viên giảm nhưng quy mô học sinh tiếp tục tăng có thể làm tăng sĩ số lớp, tăng số giờ dạy, gây áp lực lớn cho đội ngũ giáo viên. Việc liên tục sắp xếp tổ chức bộ máy cũng ảnh hưởng đến tâm lý, khiến một bộ phận giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục chưa yên tâm công tác.

Để khắc phục, Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT đang rà soát đội ngũ, xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển giáo viên gắn với nhu cầu từng ngành, môn học; giảm nhân sự ở khối hành chính, quản lý trung gian, gián tiếp; điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu và cơ cấu lại đội ngũ theo hướng tập trung nhân lực cho giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Các cơ sở giáo dục cũng được hướng dẫn thực hiện hợp đồng đối với những vị trí việc làm không nhất thiết phải bố trí giáo viên cơ hữu, như tin học, nghệ thuật, năng khiếu, ngoại ngữ.

Cùng với đó là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; cải thiện chế độ tiền lương, đãi ngộ để thu hút và giữ chân giáo viên; thực hiện đặt hàng đào tạo giáo viên theo lộ trình, kế hoạch được phê duyệt và triển khai các chính sách thu hút nhà giáo.