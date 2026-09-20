Công an bất ngờ kiểm tra quán karaoke Kingdom lúc 22 giờ

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 11 khách đang sử dụng dịch vụ tại 2 phòng karaoke, 10 nhân viên và 1 người quản lý.

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 18/9/2026 cho biết, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi liên quan đến ma túy, Công an phường Bắc Gia Nghĩa tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lúc 22 giờ ngày 17/9/2026, Công an phường Bắc Gia Nghĩa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Kingdom tại tổ dân phố 2 Nghĩa Thành, phường Bắc Gia Nghĩa.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 11 khách đang sử dụng dịch vụ tại 2 phòng karaoke, 10 nhân viên và 1 người quản lý. Tổ công tác kiểm tra các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh, các điều kiện về an ninh, trật tự và tổ chức xét nghiệm nhanh chất ma túy đối với toàn bộ 22 người có mặt.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhanh ma túy đối với nhân viên và khách có mặt tại thời điểm kiểm tra - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả 22 người đều âm tính với chất ma túy. Cơ sở đã cung cấp các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh, gồm: giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Qua kiểm tra, tổ công tác chưa phát hiện vi phạm tại cơ sở.

Thời gian tới, Công an phường Bắc Gia Nghĩa tiếp tục nắm tình hình, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn; tập trung phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ để vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi liên quan đến ma túy. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm các quy định về an ninh, trật tự.

Công an phường Bắc Gia Nghĩa khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh chủ động quản lý hoạt động tại cơ sở, thường xuyên nhắc nhở nhân viên chấp hành pháp luật, không để các đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh để thực hiện hành vi vi phạm. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi sử dụng, tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để phối hợp xử lý, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.