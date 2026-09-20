Bắt giữ Nguyễn Thị Hòa SN 1986 liên quan đến số tài sản trị giá 96,4 triệu đồng

Nguyễn Thị Hòa là đối tượng truy nã nguy hiểm về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Ngày 19/9, Công an TP Cần Thơ cho biết, Tổ Truy bắt đối tượng truy nã thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1986)

Đây là đối tượng truy nã nguy hiểm về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản", khi đang lẩn trốn tại xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, đối tượng được bàn giao cho Công an phường Ô Môn tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/6, tại xã Đông Hòa, tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Thị Hòa đã dùng ống tuýp sắt đập phá xe ô tô của chồng cũ, gây thiệt hại hơn 96,4 triệu đồng. Sau đó, Hòa bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ ra quyết định truy nã.

Xác định việc truy bắt đối tượng có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình điều tra, xử lý vụ án, cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung rà soát, xác minh các mối quan hệ và những địa điểm Hòa có khả năng lẩn trốn; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm.

Đến 11 giờ ngày 13/9, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Hòa tại xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp.

Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm cao, công tác xác minh, truy bắt đối tượng truy nã của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần kéo giảm số đối tượng truy nã trên địa bàn.