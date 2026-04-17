Đề xuất gộp 113, 114, 115 thành một đầu số quốc gia

Ngày 17- 4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo lấy ý kiến cho Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026 - 2030.

Đề án đề xuất kiện toàn mạng lưới cấp cứu ngoại viện theo chuẩn quốc gia, gồm trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn nguy, đồng thời sử dụng một đầu số duy nhất trên toàn quốc do Bộ Công an thiết lập, quản lý.

Tăng xe cứu thương, mở rộng đào tạo cấp cứu ngoại viện

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết đề án đang được thí điểm tại 6 địa phương gồm Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Đà Nẵng và An Giang.

Các địa phương được hỗ trợ 85 xe cứu thương đạt chuẩn quốc tế, mỗi xe trang bị khoảng 380 thiết bị y tế. Đồng thời, lực lượng 115 và y tế cơ sở được đào tạo sơ cấp cứu từ cơ bản đến chuyên sâu.

Theo ông Đức, đề án hướng tới chuẩn hóa xe cứu thương theo tiêu chuẩn quốc tế (thiết bị đến hệ thống tích hợp như giường cấp cứu, máy sốc điện...), thay vì chỉ vận chuyển bệnh nhân như trước, qua đó giúp nhân viên y tế nâng cao năng lực xử trí ca nguy kịch ngay trên xe.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết cấp cứu ngoại viện quyết định hiệu quả "thời gian vàng", giúp giảm tử vong và biến chứng. Ở các nước có hệ thống phát triển, tỉ lệ tử vong có thể giảm 20 - 40%. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có khoảng 0,2 xe cứu thương/100.000 dân, thấp hơn nhiều so với Nhật Bản và Singapore.

Bộ Y tế cho biết mỗi năm, nước ta ghi nhận khoảng 222.000 ca đột quỵ, nhưng phần lớn chưa được cấp cứu kịp thời. Chỉ 23,2% bệnh nhân đến viện trong 4,5 giờ đầu và khoảng 20% được vận chuyển bằng hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp.

Không chỉ đột quỵ, các tình huống như tai nạn giao thông, đuối nước, cháy nổ hay thiên tai… đều đòi hỏi hệ thống cấp cứu phản ứng nhanh, phối hợp hiệu quả ngay từ những phút đầu.

Trước đó, ngày 15-9-2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 282/NQ-CP, giao Bộ Y tế xây dựng đề án phát triển cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026 - 2030. Theo đề án, đến năm 2030 đạt tối thiểu 1 xe cứu thương/100.000 dân, đồng thời mở rộng đào tạo sơ cấp cứu cho lực lượng chức năng và cộng đồng.