Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh mới gây mưa dông mạnh, có thể xuất hiện mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối nay (17/4), khu vực Đông Bắc Bộ; Bắc Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to do tác động của không khí lạnh yếu.

Trao đổi với tời Sức khoẻ và Đời sống, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong các ngày 20-21/4 và 22-23/4, miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm 2 đợt mưa dông mạnh do tác động của không khí lạnh cuối mùa.

Trong thời kỳ giao mùa, người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng cực đoan như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Như vậy, chỉ trong một tuần, Bắc Bộ đón liên tiếp 3 không khí lạnh gây mưa, thời tiết mát mẻ: Đầu tiên tràn xuống nước ta từ đêm 16/4 đến ngày 17/4. Đợt thứ 2 từ chiều tối 18/4 đến ngày 20/4 và đợt thứ 3 từ ngày 22 đến ngày 24/4.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và ngày 18/4

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 23-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-29 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 19-34 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.