Đại uý công an ở TPHCM cứu cháu bé 13 tháng tuổi đốn tim mạng xã hội

Hình ảnh Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt, cán bộ Công an phường Tân Thới Hiệp (TPHCM) bất chấp hiểm nguy, lao vào đám cháy dữ dội, kịp thời bế bé trai 13 tháng tuổi thoát khỏi vùng nguy hiểm trong vụ hỏa hoạn rạng sáng 12-4 đã khiến nhiều người xúc động.

Hành động dũng cảm, nhanh trí của anh không chỉ cứu sống một sinh mạng nhỏ bé mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân địa phương và trên mạng xã hội.

Đại uý Huỳnh Tuấn Kiệt

Phóng viên Báo Người Lao Động đã có buổi trò chuyện với Đại uý Huỳnh Tuấn Kiệt về việc anh đã không ngại hiểm nguy, xông vào biển lửa cứu và đưa cháu bé đi bệnh viện.

Phóng viên: Anh có thể kể lại câu chuyện khi vừa nhận được tin báo cháy ở địa bàn?

Đại uý Huỳnh Tuấn Kiệt: Lúc đó khoảng 3 giờ 12 phút, khi đang làm việc với một đối tượng lừa đảo, tôi nhận được tin báo có cháy. Ngay lập tức, tôi bàn giao đối tượng cho lực lượng khác, cùng đồng đội mang theo bình chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Đại uý Huỳnh Tuấn Kiệt cứu và đưa cháu bé đến bệnh viện

Khi đến nơi, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, khói dày đặc, việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Tôi cùng mọi người sử dụng nước và các phương tiện tại chỗ để dập lửa.

Nhận thấy không thể tiếp cận từ phía dưới, tôi quyết định leo lên thang sắt bên hông nhà để tìm hướng tiếp cận khác. Trong điều kiện mất điện, khói bao trùm, tôi phải bám tường di chuyển và nhảy sang nhà bên cạnh để đảm bảo an toàn. Lúc đó một tấm tôn bị sụp nhưng may mắn tôi không bị thương.

Sau đó, tôi tiếp tục leo lên tầng hai, mở cửa sổ và cửa chính để kiểm tra, tìm kiếm người bị nạn, cố gắng rà soát từng khu vực, không bỏ sót bất kỳ khả năng nào nhằm kịp thời cứu người nếu còn mắc kẹt bên trong.

Anh phát hiện cháu bé 13 tháng tuổi trong tình trạng như thế nào?

Trong quá trình tiếp cận, tôi trở lại tầng trệt mái tôn và đi qua căn nhà bên cạnh để tiện tìm kiếm. Lúc này tôi nhìn thấy ở phía cuối căn nhà lờ mờ hình ảnh một em bé nằm trong khu vực nhiều khói và nhiệt độ cao. Tôi nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra tình trạng cháu bé, tiến hành các bước sơ cứu ban đầu trong điều kiện khẩn cấp, đồng thời tìm cách đưa cháu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đại uý Huỳnh Tuấn Kiệt kể cùng đồng đội tham gia chữa cháy, cứu nạn

Giữa làn khói dày đặc và nguy cơ cháy lan, tôi bế cháu bé di chuyển qua các lối thoát hiểm, phối hợp cùng đồng đội đưa cháu ra bên ngoài an toàn để bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục cấp cứu. Sau đó, tôi tiếp tục quay lại hiện trường, cùng các lực lượng tham gia tìm kiếm, hỗ trợ đưa thêm một số người khác ra khỏi ngôi nhà.

Cảm xúc của anh sau khi cứu được cháu bé?

Đây là đầu tiên tôi trực tiếp tham gia xử lý một vụ cháy lớn, tình huống phức tạp và nhiều nguy hiểm. Tôi cũng có con nhỏ bằng độ tuổi của cháu nên khi nhìn thấy cháu, như bản năng một người cha, tôi đã không màn nguy hiểm để đưa cháu ra sớm nhất.

Một cán bộ PCCC cứu nạn cứu hộ được sơ cứu vết thương sau vụ cháy

Điều khiến tôi xúc động hơn cả là sự quan tâm, động viên và chia sẻ của cộng đồng sau vụ việc, tiếp thêm động lực để bản thân tiếp tục cố gắng trong công tác.

Qua sự việc, tôi càng nhận thức rõ trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là những tình huống khẩn cấp, đòi hỏi sự nhanh nhạy, dũng cảm và tận tụy. Tôi cũng mong rằng, từ những hành động cụ thể, hình ảnh lực lượng Công an TPHCM sẽ ngày càng gần gũi, thân thiện, tạo được niềm tin và sự gắn bó với nhân dân.

Cám ơn anh.