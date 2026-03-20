Theo thông tin của Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai vừa nhận được thư của ông Lê Văn Thắng (SN 1968, thôn Nam Đoan Vỹ, xã Hồng Lộc, tỉnh Thanh Hóa) - cảm ơn Đại úy Nguyễn Hữu Đạo. Trong thư, ông Thắng viết: “Sáng 8/3/2026, nhà tôi đang có đám cưới. Hai cháu nội của tôi là cháu Lê Văn Thành Đ. (6 tuổi) và Lê Tùng L. (4 tuổi) chơi ở ao nước gần nhà văn hóa thôn Thịnh Hòa, xã Hoằng Lộc. Tôi thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với hai cháu tôi nếu không có anh Đạo cứu”.

Ao nước nơi Đại úy Đạo cứu hai cháu nhỏ gặp nạn.

Liên hệ với Đại úy Nguyễn Hữu Đạo, chúng tôi được biết đầu tháng 3-2026, Đại úy Đạo được đơn vị giải quyết chế độ phép về thăm người nhà ở Thanh Hóa. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8/3/2026, trong lúc điều khiển xe máy chở con trai đến xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa để thăm họ hàng, Đại úy Nguyễn Hữu Đạo bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ một ao nước gần nhà văn hóa thôn Thịnh Hòa, xã Hoằng Lộc.

Đại úy Đạo kể: “Sau khi dừng lại quan sát kỹ, tôi phát hiện giữa ao có hai cháu nhỏ đang ôm chặt nhau, vùng vẫy trong tình trạng nguy hiểm. Không nghĩ nhiều, tôi dừng xe, nhanh chóng ném lại hai chiếc điện thoại cùng mũ bảo hiểm trên bờ, rồi lao xuống nước. Lúc đó hai cháu càng vùng vẫy thì càng chìm, tôi đến tiếp cận, tách hai cháu ra để tránh việc kéo nhau chìm xuống. Tôi giữ từng cháu nổi trên mặt nước, cố gắng bơi vào bờ”.

Khi đưa được hai cháu nhỏ lên bờ, Đại úy Đạo nhận thấy cháu nhỏ hơn đã có dấu hiệu tím tái, nguy cơ đe dọa tính mạng. Anh tiến hành sơ cứu tại chỗ, giúp cháu nôn ra lượng nước đã uống phải. Chỉ ít phút sau, cháu bé dần tỉnh lại. Sợ vẫn còn người gặp nạn, Đại úy Nguyễn Hữu Đạo quay trở lại ao, lặn tìm xem còn ai không. Tuy nhiên, anh chỉ phát hiện một đôi dép trẻ em và một bộ quần áo cũ. Khi hỏi lại cháu lớn, em xác nhận không còn ai dưới ao, anh mới yên tâm lên bờ.

Đại úy Đạo trở thành cha đỡ đầu của 2 cháu nhỏ.

Lúc này, người dân xung quanh cũng đã có mặt. Đại úy Đạo hỏi thăm, xác định người thân của các cháu để liên hệ, đưa các cháu đi kiểm tra sức khỏe. Đảm bảo các cháu đã an toàn, anh đưa con trai về nhà người quen cách đó khoảng 50 mét, rồi trở về tắm rửa, thay quần áo và tiếp tục sinh hoạt cùng gia đình.

Điều Đại úy Đạo không ngờ đến là nghĩa cử ấy đã nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng. Tối ngày 9/3, ông nội và bố của hai cháu nhỏ đã tìm đến nhà anh Đạo ở quê để cảm ơn. Đến tối ngày 11/3, gia đình của cả hai cháu tiếp tục đến bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người đã cứu sống con em mình.

Trong niềm xúc động và biết ơn, gia đình hai cháu đã nhận Đại úy Nguyễn Hữu Đạo làm bố đỡ đầu cho hai cháu. Một sợi dây gắn kết được hình thành từ chính khoảnh khắc sinh tử trên.

Câu chuyện của Đại úy Nguyễn Hữu Đạo là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và tình người của lực lượng Công an Gia Lai nói riêng và Công an nhân dân nói chung, lan tỏa tinh thần quả cảm, dám dấn thân để bảo vệ tính mạng và tài sản cho Nhân dân.