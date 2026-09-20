Sau khi xác minh giao dịch 5.000.000 đồng tại STK MB 666612071xxx, Công an mời chủ tài khoản đến làm việc ngay sáng hôm sau

Qua vụ việc, cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo tới người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền ngân hàng.

Anh D.V.K nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Ngày 18/9, Công an xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ hoàn trả 5 triệu đồng do người dân chuyển tiền nhầm.

Cụ thể, ngày 15/9, Công an xã Chí Minh nhận tiếp nhận tin báo của anh D.V.K, sinh năm 1979 trú tại tỉnh Thái Nguyên về việc do sơ xuất cá nhân nên đã chuyển nhầm số tiền 5 triệu đồng, vào số tài khoản 666612071xxx mở tại ngân hàng quân đội MB, chủ tài khoản là anh L.N.H

Ngày sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ như xác minh thông tin tài khoản chuyển tiền, phối hợp với ngân hàng và các đơn vị có liên quan, rà soát, đối chiếu dữ liệu để xác định người nhận chuyển nhầm.

Qua xác minh, Công an xã xác định có công dân L.N.H, sinh năm 1979 thường trú tại xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên. Công an xã đã gửi giấy mời công dân L.N.H là chủ tải khoản nhận tiền chuyển nhầm để làm việc xác minh thông tin.

Sáng ngày 16/9, tại trụ sở Công an xã, anh D.V.K (chủ tài khoản chuyển nhầm tiền) cùng anh L.N.H (chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm) gặp mặt, xác nhận đúng số tài khoản và số tiền chuyển nhầm là 5.000.000 đồng. Anh H. đã rút số tiền trên và đưa lại trực tiếp cho anh K.

Tại buổi gặp mặt, anh K bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an xã và anh H vì hành động trung thực, nghĩa tình. Việc hỗ trợ xác minh, hoàn trả kịp thời không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Chí Minh khuyến cáo người dân khi phát hiện nhận được tiền hoặc tài sản không rõ nguồn gốc cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc trình báo ngay với cơ quan Công an, tuyệt đối không tự ý sử dụng để tránh vi phạm pháp luật. Đồng thời, khi thực hiện các giao dịch tài chính, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin để hạn chế sai sót, góp phần xây dựng xã hội văn minh, an toàn và giàu tình người.