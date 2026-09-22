Cháy kho hàng gần chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), hàng chục người bê đồ di tản

Chiều 22/9, kho tại số 956 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội, lực lượng PCCC nhanh chóng triển khai phương tiện đến hiện trường dập lửa, trong khi người dân khẩn trương di chuyển hàng hóa, tài sản ra ngoài.

Chiều 22/9, vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực kho ở số 956 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, Hà Nội và nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông (PCCC và CNCH), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, tổ chức xử lý đám cháy.

Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin từ Báo Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội cho biết, đám cháy xảy ra tại khu vực kho ở địa chỉ 956 Bạch Đằng. Đây là khu vực nằm ven sông, có đặc thù về giao thông tiếp cận, đòi hỏi lực lượng chữa cháy phải chủ động triển khai phương tiện phù hợp để nhanh chóng tiếp cận, kiểm soát tình hình.

Ghi nhận lúc 16h30, đám cháy về cơ bản được khống chế.

Một số nhân chứng cho biết, ngay khi phát hiện cháy, họ tri hô và dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không khống chế được đám cháy. Cùng lúc, hàng chục người xung quanh nhanh chóng bê hàng hóa, tài sản ra ngoài, đồng thời báo lực lượng chức năng.

Khói bốc lên từ đám cháy (Ảnh: Như Hoàn)

Người dân xung quanh khẩn trương di chuyển hàng hóa, tài sản ra khỏi khu vực xảy ra cháy (Ảnh: Như Hoàn)

Trước đó, lửa đỏ bao trùm khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt

Nhiều người tập trung bên ngoài khu vực kho khi đám cháy bùng phát dữ dội

Lực lượng PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai phương tiện tiếp cận hiện trường để xử lý đám cháy.

Nhiều đồ đạc đã được di chuyển ra ngoài

Nhiều xe cứu hoả được huy động chữa cháy, kiểm soát đám cháy tại khu vực kho 956 Bạch Đằng

Khói đen từ đám cháy bốc cao, có thể quan sát từ khu vực xung quanh hiện trường.

Nguyên nhân sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ (Ảnh: Như Hoàn)



