Cháy kho hàng gần chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), hàng chục người bê đồ di tản
Chiều 22/9, kho tại số 956 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội, lực lượng PCCC nhanh chóng triển khai phương tiện đến hiện trường dập lửa, trong khi người dân khẩn trương di chuyển hàng hóa, tài sản ra ngoài.
Chiều 22/9, vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực kho ở số 956 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, Hà Nội và nhanh chóng bùng phát dữ dội.
Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông (PCCC và CNCH), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, tổ chức xử lý đám cháy.
Theo thông tin từ Báo Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội cho biết, đám cháy xảy ra tại khu vực kho ở địa chỉ 956 Bạch Đằng. Đây là khu vực nằm ven sông, có đặc thù về giao thông tiếp cận, đòi hỏi lực lượng chữa cháy phải chủ động triển khai phương tiện phù hợp để nhanh chóng tiếp cận, kiểm soát tình hình.
Ghi nhận lúc 16h30, đám cháy về cơ bản được khống chế.
Một số nhân chứng cho biết, ngay khi phát hiện cháy, họ tri hô và dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không khống chế được đám cháy. Cùng lúc, hàng chục người xung quanh nhanh chóng bê hàng hóa, tài sản ra ngoài, đồng thời báo lực lượng chức năng.