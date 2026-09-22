Cận cảnh những điểm sạt lở trên đèo Prenn và các cửa ngõ ra vào Đà Lạt

Hiện tại, hiện trường vụ sạt lở đã được khắc phục. Tuy nhiên, mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, đất đá từ bên trên vẫn có thể đổ ập xuống bên dưới bất cứ lúc nào khiến người dân và du khách lo lắng mỗi khi qua lại.