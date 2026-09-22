Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Hùng SN 1970 ra đầu thú

Liên quan vụ chiếm đoạt 500 triệu đồng bằng thủ đoạn giả danh chủ đất, Trần Văn Hùng, người bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, đã đến Công an TP Cần Thơ đầu thú.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa tiếp nhận Trần Văn Hùng (sinh năm 1970, đăng ký thường trú tại thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (cũ)), là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đến đầu thú để chấp hành các quy định của pháp luật.

Trần Văn Hùng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 16200/QĐTN-VPCQCSĐT ngày 22/12/2025 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ.

Điều tra viên thực hiện các thủ tục tiếp nhận đối tượng truy nã ra đầu thú. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3/2018, trong quá trình thực hiện thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất, ông Lê Văn Mười giao giấy tờ và tiền cho Dương Văn Phơi để thực hiện tách thửa, sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Phơi không thực hiện theo thỏa thuận mà nảy sinh ý định chuyển nhượng thửa đất cho người khác để chiếm đoạt tiền. Trong quá trình thực hiện hành vi, Phơi đã nhờ Trần Văn Hùng tham gia giả danh ông Mười để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, qua đó chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng.

Ngày 30/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Hùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ sau đó ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Hùng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình truy bắt, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã chủ động triển khai các biện pháp xác minh, rà soát thông tin liên quan đến đối tượng; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và gia đình vận động, thuyết phục Hùng nhận thức rõ trách nhiệm của mình, chấp hành pháp luật. Qua thời gian kiên trì vận động, tác động từ nhiều phía, Trần Văn Hùng đã nhận thức được hành vi vi phạm và tự nguyện đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đầu thú.

Tại cơ quan Công an, đối tượng bước đầu thể hiện thái độ hợp tác, chấp hành việc xử lý của cơ quan chức năng. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Việc đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tự nguyện ra đầu thú là kết quả của quá trình chủ động xác minh, truy tìm gắn với vận động, thuyết phục của lực lượng Công an; đồng thời cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa cơ quan Công an, chính quyền địa phương, gia đình và quần chúng nhân dân trong công tác quản lý, vận động đối tượng truy nã.

Qua vụ việc, Công an thành phố Cần Thơ đề nghị các đối tượng đang bị truy nã chủ động ra đầu thú, thành khẩn khai báo, chấp hành các quy định của pháp luật để được xem xét theo chính sách khoan hồng; đồng thời có cơ hội sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.

Công an thành phố cũng đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng truy nã kịp thời cung cấp cho cơ quan Công an, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.