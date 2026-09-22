Con gái bà Cao Thị Ngọc Dung bán xong 18 triệu cổ phiếu PNJ, ước thu hơn 660 tỷ đồng

Sau khi bán ra, lượng cổ phiếu bà Hà sở hữu giảm xuống chỉ còn xấp xỉ 400 nghìn đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,08% vốn PNJ.

Bà Trần Phương Ngọc Hà, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã:: PNJ) vừa báo cáo hoàn tất giao dịch bán 18 triệu cổ phiếu PNJ. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 11/9 đến 18/9/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước giao dịch, bà Hà nắm giữ gần 18,4 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 3,59% vốn điều lệ công ty. Sau khi bán toàn bộ 18 triệu cổ phiếu đăng ký, lượng cổ phiếu bà Hà sở hữu giảm xuống còn xấp xỉ 400 nghìn đơn vị, tương ứng tỷ lệ 0,08%.

Tạm tính theo giá đóng cửa trong khoảng thời gian bà Hà thực hiện giao dịch, ước tính lượng cổ phiếu vừa bán có giá trị khoảng 662 tỷ đồng.

Chị gái của bà Hà là bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT PNJ hiện đang sở hữu hơn 11 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,15% vốn điều lệ.

Trước đó, bà Trần Phương Ngọc Thảo cũng đã bán thành công 7 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên 11/9 bằng phương thức thỏa thuận. Dữ liệu giao dịch trên HoSE ghi nhận đúng 7 triệu cổ phiếu PNJ được sang tay với tổng giá trị khoảng 259 tỷ đồng, tương ứng giá binh quân khoảng 37.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, hai con gái của Chủ tịch PNJ đã hoàn tất bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ trong tháng 9. Các giao dịch này nằm trong kế hoạch thu xếp nguồn vốn để gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung cung cấp khoản vay cho PNJ, nhằm bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về hoạt động kinh doanh, PNJ ghi nhận doanh thu thuần hơn 25.700 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng khoảng 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế sau soát xét đạt khoảng 729 tỷ đồng, giảm so với số liệu trước soát xét do công ty điều chỉnh và bổ sung các khoản dự phòng liên quan đến hoạt động thu đổi hàng hóa.