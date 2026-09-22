Nữ tiến sĩ vừa trở thành người giàu thứ 2 Việt Nam muốn xây dựng tòa tháp 99 tầng cao top đầu Châu Á hơn 1,8 tỷ USD

Với chiều cao khoảng 500m theo đề xuất, tòa tháp biểu tượng IFC-99F HCMC cao 99 tầng có thể lọt nhóm những công trình cao hàng đầu châu Á, tiệm cận Shanghai Tower, Ping An Finance Centre hay Taipei 101.

Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tính đến ngày 21/9, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sở hữu khối tài sản 4,2 tỷ USD. Với khối tài sản này, bà Thảo là nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam và người giàu thứ 2 Việt Nam chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1970) là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Bà Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT Vietjet Air (mã: VJC), Chủ tịch Sovico Group và Phó Chủ tịch thường trực HDBank (mã: HDB).

Vào tháng 4 vừa qua, liên danh Sovico – HDBank đã đề xuất được nghiên cứu và đầu tư một tòa nhà biểu tượng 99 tầng tại lô đất 1.K1.8.HH, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, liên danh nhà đầu tư cho rằng việc sớm hình thành các công trình mang tính biểu tượng, đóng vai trò tài sản lõi là yếu tố cần thiết nhằm thu hút các định chế tài chính, dòng vốn quy mô lớn cũng như đội ngũ chuyên gia quốc tế.

Theo đề xuất, công trình sẽ do nhà đầu tư trực tiếp xây dựng, vận hành và khai thác kinh doanh. Dự án có quy mô 99 tầng nổi và 6 tầng hầm, được phát triển trên khu đất rộng khoảng 12.600 m2, với tổng diện tích sàn hơn 436.000 m2. Tòa nhà được định hướng theo mô hình tổ hợp đa chức năng, tích hợp không gian thương mại - dịch vụ, văn phòng hạng A+, khu lưu trú dành cho chuyên gia, cùng khách sạn 5 sao và trung tâm hội nghị quốc tế.

Để triển khai dự án, liên danh Sovico – HDBank kiến nghị áp dụng một số cơ chế ưu đãi đặc thù dành cho nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết 222 của Quốc hội.

Trong đó bao gồm đề xuất được giao hoặc cho thuê đất theo cơ chế riêng đối với các dự án trọng điểm; chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; cho phép phát triển công trình đa chức năng với chính sách linh hoạt về thời hạn sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính; đồng thời được kinh doanh phần căn hộ lưu trú trong tòa nhà theo các quy định và đặc thù riêng của VIFC.

Về quy mô tài chính, tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 1,84 tỷ USD. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm gần 17%, phần còn lại được huy động từ vốn vay và các đối tác hợp tác. Theo kế hoạch, nếu được chấp thuận, dự án sẽ được triển khai trong vòng 5 năm, với tiến độ gồm 12 tháng thi công phần móng và hầm, 24 tháng thi công phần thân, và 24 tháng dành cho hoàn thiện.

Vào tháng 8 vừa qua, UBND TPHCM ban hành quyết định duyệt kết quả thi tuyển Phương án kiến trúc Cụm dự án biểu tượng VIFC-HCMC thuộc Khu lõi Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại phường An Khánh.

Vào tháng 7/2026, UBND TPHCM đã ban hành các quyết định và quy chế tổ chức thi tuyển, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì triển khai.

Cụm dự án biểu tượng VIFC-HCMC tọa lạc tại Phân khu số 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, tại các lô đất 1.K1.8.HH, 1.K1.7.HH và 1.K1.9.HH theo điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã được phê duyệt.

Theo phương án được duyệt, cụm công trình gồm 3 hạng mục chính, tạo thành một tổ hợp đa chức năng phục vụ hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Nổi bật nhất là tháp biểu tượng IFC-99F HCMC cao 99 tầng trên lô 1.K1.8.HH. Hai công trình còn lại gồm Tòa nhà Đổi mới sáng tạo IFC Innovation Hub cao tối đa 30 tầng tại lô 1.K1.7.HH và Tòa nhà chức năng ở cho chuyên gia IFC Expert Residence cao tối đa 30 tầng tại lô 1.K1.9.HH.

Ba công trình được định hướng vận hành độc lập, đồng thời tối ưu hóa luồng đi bộ, kết nối trực tiếp với hệ thống quảng trường trung tâm đối diện. Hệ thống sảnh và đường dạo được thiết kế mạch lạc, liên kết với các lối lên xuống của hạ tầng giao thông công cộng và ga tàu điện ngầm theo mô hình TOD, bảo đảm lưu chuyển người an toàn, nhanh chóng.

Trong đó, tháp IFC-99F HCMC được xác định là điểm nhấn kiến trúc chiến lược. Công trình được định hướng đáp ứng nhu cầu về không gian làm việc, thương mại, dịch vụ của Trung tâm Tài chính Quốc tế, đồng thời trở thành dấu ấn kiến trúc mới của Thủ Thiêm và TPHCM.