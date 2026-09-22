Làm đại dự án chưa từng có trong lịch sử Việt Nam, Tập đoàn quy mô hơn 800.000 tỷ khẳng định không đánh đổi yêu cầu an toàn, chất lượng để lấy điều này

Đây là dự án điện hạt nhân đầu tiên của cả nước, được triển khai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo EVN, sáng 21/9, tại Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tỉnh ủy Khánh Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển điện hạt nhân vì tăng trưởng xanh và an ninh năng lượng quốc gia".

Ông Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là dự án điện hạt nhân đầu tiên của cả nước, được triển khai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Việc triển khai dự án không chỉ có ý nghĩa chiến lược với quốc gia mà còn mở ra cơ hội, động lực phát triển mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo tiền đề để Khánh Hòa hiện thực hóa mục tiêu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tỉnh đã tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác của UBND tỉnh để trực tiếp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; đồng thời tăng cường nhân lực cho các địa phương thuộc phạm vi dự án, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Được giao làm chủ đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội thảo thông tin, EVN đã xác định 6 nhóm trách nhiệm trọng tâm, xuyên suốt từ chuẩn bị đầu tư, bảo đảm an toàn, đào tạo nhân lực đến đấu nối hệ thống điện, phát triển chuỗi cung ứng và tạo đồng thuận xã hội.

Tập đoàn nhìn nhận dự án không đơn thuần chỉ là xây dựng nhà máy điện, mà phải đồng thời giải quyết ba yêu cầu: xây dựng nhà máy an toàn, chất lượng, hiệu quả; kết nối đồng bộ với hệ thống điện quốc gia; tạo sức lan tỏa tới khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng trong nước.

Ông Vũ Ngọc Minh – Phó Trưởng ban Quản lý đầu tư xây dựng EVN trình bày tham luận của EVN tại Hội thảo khoa học “Phát triển điện hạt nhân vì tăng trưởng xanh và an ninh năng lượng quốc gia” diễn ra ngày 21/9 tại Khánh Hòa (Ảnh: EVN)

Trước tiên là quản lý toàn bộ vòng đời dự án. EVN sẽ đảm nhận công việc từ chuẩn bị hồ sơ, khảo sát, thiết kế đến mua sắm, chế tạo, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu. Khi nhà máy phát điện, nhiệm vụ chuyển sang vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp để công trình duy trì hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả.

Xuyên suốt quá trình ấy là yêu cầu về an toàn và an ninh hạt nhân. EVN nhấn mạnh, đây là ưu tiên cao nhất trong mọi quyết định của chủ đầu tư và đơn vị vận hành. Điều đó đòi hỏi văn hóa an toàn phải được hình thành ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thay vì chờ đến khi nhà máy đi vào hoạt động.

Cùng với công nghệ, nguồn nhân lực là một trong những điều kiện quyết định khả năng vận hành nhà máy trong tương lai. EVN sẽ chuẩn bị đội ngũ quản lý dự án, chuyên gia an toàn, kỹ sư vận hành, nhân lực bảo dưỡng, kiểm soát chất lượng, an ninh, y tế và ứng phó sự cố theo từng giai đoạn. B

EVN nói thêm, b ài toán nhân lực không chỉ là đào tạo đủ người. Một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp nhận và lưu giữ tri thức hạt nhân, từ tài liệu kỹ thuật, dữ liệu thiết kế đến kinh nghiệm vận hành. Đây là cơ sở để EVN từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, thay vì chỉ tiếp nhận một công trình hoàn chỉnh.

Song song với xây dựng nhà máy, EVN sẽ phối hợp chuẩn bị hạ tầng đấu nối, các công trình truyền tải và điều kiện kỹ thuật cần thiết để Ninh Thuận 1 được tích hợp an toàn, tin cậy vào hệ thống điện quốc gia.

Dự án còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia chuỗi cung ứng nội địa. Định hướng đến năm 2035 là phấn đấu mức tham gia của doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 30% tổng mức đầu tư đối với các hạng mục xây dựng, lắp đặt của "các hạng mục phụ trợ" dự án điện hạt nhân. Tuy nhiên, EVN đặt ra một nguyên tắc rõ ràng: nội địa hóa phải đi theo năng lực thực tế và lộ trình phù hợp, không đánh đổi các yêu cầu về an toàn, chất lượng và độ tin cậy để tăng tỷ lệ tham gia trong nước.

Nhóm trách nhiệm cuối cùng là thông tin và đồng thuận xã hội. Với một lĩnh vực có yêu cầu kỹ thuật cao như điện hạt nhân, EVN xác định thông tin về dự án phải đầy đủ, chính xác, kịp thời và minh bạch. Những vấn đề người dân quan tâm như an toàn, an ninh hạt nhân, môi trường, tiến độ hay phương án ứng phó sự cố cần được chủ động cung cấp và giải đáp.

Qua đó, truyền thông không chỉ là hoạt động đưa tin về dự án, mà trở thành một phần của quá trình xây dựng niềm tin và văn hóa an toàn trong cộng đồng.