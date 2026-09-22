Cận cảnh thi công cầu vượt biển 18,5km ra Hòn Khoai

Hơn 1.000 thiết bị cùng trên 2.000 nhân sự đang được huy động thi công cầu vượt biển dài 18,5km từ bờ ra Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau. Để thi công cầu trên mặt biển trong điều kiện sóng gió, mưa dông phức tạp, nhà thầu phải đầu tư nhiều thiết bị chuyên dụng có giá trị lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi thiết bị.

Cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai﻿ (Cà Mau) có tổng chiều dài 18,5km, vận tốc thiết kế 80km/h, bề rộng mặt đường 16,5km, tổng mức đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng. Ảnh hướng tuyến cầu vượt biển. Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, dự án này sẽ là cầu vượt biển﻿ dài nhất Việt Nam và nằm trong tốp 10 của Đông Nam Á. Ảnh phối cảnh cầu. Theo nhà thầu, toàn tuyến có gần 500 trụ cọc khoan nhồi và cọc thép, chiều sâu đóng vào lòng đáy biển từ 80 – 110m, rất phức tạp và có nhiều hố xoáy. Nhà thầu huy động hơn 1.000 thiết bị và hơn 2.000 công nhân thi công. Hiện, đã thi công được 15 trụ cầu trên biển. Do đặc thù thi công trên biển, trong 1 năm qua, các lực lượng chỉ thi công được 4 tháng trên biển do thường xuyên đối mặt với sóng to, gió lớn và thời tiết bất lợi. Theo đại diện Binh Đoàn 12 - nhà thầu thi công, đơn vị phải đầu tư thiết bị rất cao cấp, khoảng 1.000 tỷ đồng/thiết bị để thi công trên biển và để đảm bảo tiến độ phải đầu tư 4 thiết bị, tổng vốn khoảng 4.000 tỷ đồng. Về nguồn cung vật liệu, phần cát cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu nhưng vật liệu đá đặc thù dành cho bê tông nhựa, dầm cường độ cao còn thiếu tương đối lớn và chỉ có mỏ Antraco (tỉnh An Giang) đủ điều kiện đáp ứng. Tại buổi làm việc với tỉnh Cà Mau vào ngày 12/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ﻿ Phạm Gia Túc yêu cầu, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhưng trong mọi tình huống phải đặt chất lượng công trình lên hàng đầu.