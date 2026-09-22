Bắt TikToker Phan Nhi Beauty Phan Kim Nhi 1989

Phan Kim Nhi có liên quan đến Hoàng Nato và đường dây ma túy mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM vừa triệt phá.

Ngày 22/9/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM (PC04) đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan 8 đường dây ma túy trong chuyên án vừa triệt phá.

Theo công an TP HCM, trong số 126 nghi phạm ban đầu bị bắt và xử lý có Phan Kim Nhi (37 tuổi, TikToker Phannhibeauty) bị bắt để điều tra về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Phan Kim Nhi - Ảnh: PC04

Phan Kim Nhi được biết đến là một TikToker tên Phan Nhi Beauty có 33.000 người theo dõi và 83.000 lượt thích trên nền tảng TikTok.

Người này thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống cá nhân, trong đó có những chuyến du lịch, các hoạt động mua sắm và hình ảnh bên những chiếc xe sang.

Hiện vai trò cụ thể của Phan Kim Nhi trong đường dây chất cấm chưa được cơ quan chức năng thông tin cụ thể.

Trước đó, ngày 21/9/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) cho biết đã triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt Dương Minh Tuấn (tức “Hoàng Nato” giang hồ cộm cán; sinh năm 1983; hiện ngụ tại: Phường Gia Định ).

Công an “lần theo dòng chảy ma túy” đã phát hiện, chặt đứt 08 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng, trong đó có các đối tượng tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, 05 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc và 04 đối tượng Đài Loan hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an Thành phố đã thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.