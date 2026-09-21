Bắt "Hoàng Nato"; bắt khẩn cấp "Đức Cộng"...

Công an TPHCM: Bắt “Hoàng Nato”, đối tượng giang hồ cộm cán, truy xét mở rộng chặt đứt 8 đường dây ma túy. Công an tỉnh Ninh Bình bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Đức, đối tượng giang hồ cộm cán, biệt danh “Đức Cộng”.

Đối tượng Hoàng Nato. Ảnh Congan.com.vn

Cơ quan chức năng thông tin, Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt khẩn cấp "Đức Cộng". Công an TPHCM bắt "Hoàng Nato", “lần theo dòng chảy ma túy” đã phát hiện, chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng.

Công an TPHCM: Bắt “Hoàng Nato”, đối tượng giang hồ cộm cán; chặt đứt 8 đường dây ma túy

Cụ thể, theo Congan.com.vn, thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TPHCM về đổi mới toàn diện tư duy lãnh đạo, tư duy phòng ngừa, tư duy quản lý đối tượng, tư duy điều tra và ứng dụng công nghệ; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã tập trung lực lượng khám phá thành công chuyên án ma túy, bắt Dương Minh Tuấn (tức “Hoàng Nato” - giang hồ cộm cán, SN 1983, hiện ngụ tại phường Gia Định ).

Tiếp tục truy xét “lần theo dòng chảy ma túy” đã phát hiện, chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng.

Trong đó có các đối tượng tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, 5 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc và 4 đối tượng Đài Loan hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình đấu tranh không chỉ tập trung vào các đối tượng, đầu mối ma túy đã được nhận diện; trong 10 ngày đêm liên tục đã nhanh chóng xác minh, truy xét mở rộng tất cả các đầu mối thông tin dù là nhỏ nhất để phát hiện toàn bộ đường dây, đối tượng có liên quan.

Công tác tổ chức truy xét, bắt giữ các đối tượng mới được thực hiện đồng bộ, song song cùng với hoạt động đấu tranh, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ đối với các đối tượng đã bị bắt giữ, bảo đảm tiến độ điều tra và yêu cầu xử lý chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Các đối tượng tại cơ quan Công an Các đường dây mua bán trái phép chất ma túy được xác định do Kim Ju Young (SN 1992, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (SN 1999; hiện ngụ tại tỉnh An Giang), Phạm Tài Vinh (SN 2002; hiện ngụ tại tỉnh Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (SN 1994; hiện ngụ tại phường Bảy Hiền), Giang Quốc Khánh (SN 2000; hiện ngụ tại phường Phú Định), Phạm Minh Sang (SN 1992; hiện ngụ tại phường Tân Hưng) và Nguyễn Thành Quốc (SN 1996; hiện ngụ tại phường Tân Sơn Nhất) cầm đầu, liên quan đến hoạt động mua bán Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp.

Công an TPHCM đã thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Các chất ma túy tiếp tục được đối tượng đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần với thuốc lá điện tử thông thường, tiềm ẩn nguy cơ len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí nếu không được kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Kết quả đấu tranh, khám phá thành công chuyên án, xử lý các đối tượng hoạt động ở đời thực và trên không giang mạng tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao của Công an TPHCM trong duy trì thế chủ động tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Đối tượng “Đức Cộng” tại cơ quan Công an. Ảnh Công an tỉnh Ninh Bình

Bắt khẩn cấp "Đức Cộng" về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 16/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1981, trú tại số 35 Ngô Sỹ Liên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Minh Đức là đối tượng giang hồ lưu manh, côn đồ, cộm cán (có 08 tiền án và 01 tiền sự về các tội: Gây rối trật tự công cộng, Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích, Chống người thi hành công vụ).

Đức cũng từng cầm đầu băng nhóm tội phạm “Đức Cộng” và bị lực lượng Công an đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ, khởi tố về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Nguyễn Minh Đức thường xuyên sử dụng 02 tài khoản Facebook “Gà Rừng”, “Đức Cộng Nam Định” và 01 tài khoản Tiktok “Đức Cộng Nam Định” để đăng tải thông tin hoặc livestream trên mạng xã hội với nhiều nội dung tiêu cực về thời gian hoạt động vi phạm pháp luật của mình trước đây hoặc phát ngôn gây sốc.

Đức Cộng tạo dựng hình ảnh “giang hồ mạng”, thu hút sự tò mò của cộng đồng mạng, nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi, câu like, câu view, tăng lượt tương tác để bán hàng và được tiền tương tác từ các tập đoàn quản lý Facebook, Tiktok…

Cả 3 trang mạng xã hội của “Đức Cộng” đã thu hút trên 115 nghìn lượt theo dõi.

Cơ quan Công an thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng “Đức Cộng”

Hoạt động của Đức trên không gian mạng đã tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người xem, đặc biệt là giới trẻ, khiến họ tưởng rằng đó là đối tượng bản lĩnh, có “số má”, dẫn đến lối sống lệch chuẩn, coi thường đạo đức, pháp luật, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài hoạt động trên không gian mạng, đối tượng Nguyễn Minh Đức còn có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng ma túy trên địa bàn.

Tang vật vụ án

Tập trung điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng

Căn cứ các thông tin, tài liệu thu thập được, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an phường Nam Định và các đơn vị liên quan xây dựng phương án, kế hoạch tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Ngày 16/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ và tổ chức bắt giữ Nguyễn Minh Đức về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Khám xét nơi ở của Đức, Cơ quan Công an đã thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy và các vật chứng có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tập trung điều tra mở rộng và thu thập tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc bắt giữ, xử lý đối tượng giang hồ cộm cán “Đức Cộng” khẳng định tinh thần quyết liệt đấu tranh, bắt giữ, triệt phá các đường dây, ổ, nhóm tội phạm, đối tượng giang hồ cộm cán, ma túy và các đối tượng vi phạm pháp luật trên không gian mạng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy trên địa bàn tỉnh./.