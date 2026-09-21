Chuyển khoản thành công 250.000.000 đồng vào tài khoản của Vũ Văn Trường, K’Sam SN 1995 lập tức báo công an

Người đàn ông ở Lâm Đồng chuyển nhầm 250.000.000 đồng vào tài khoản người lạ và được Công an hỗ trợ xác minh, nhận lại toàn bộ số tiền.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, vào ngày 16/9, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, anh K’Sam (SN 1995, trú tại bon Phi Mur, xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng) sơ suất chuyển nhầm 250.000.000 đồng vào tài khoản của một người không quen biết. Đến ngày 18/9, anh K’Sam trình báo sự việc với Công an xã Quảng Khê để nhờ hỗ trợ xác minh, tìm người nhận số tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quảng Khê tiến hành xác minh tài khoản nhận tiền và xác định người nhận khoản tiền chuyển nhầm là anh Vũ Văn Trường, trú tại xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng.

Công an xã Quảng Khê sau đó phối hợp với Công an xã Tuy Đức liên hệ và làm việc với anh Trường. Qua xác minh thông tin giao dịch, anh Trường xác nhận tài khoản của mình đã nhận được 250.000.000 đồng do anh K’Sam chuyển nhầm. Sau khi được lực lượng Công an giải thích, hướng dẫn, anh Trường đã tự nguyện chuyển trả toàn bộ số tiền cho anh K’Sam.

Anh Vũ Văn Trường làm việc với Công an xã, trao trả số tiền do anh K’Sam chuyển nhầm

Đến ngày 20/9, anh K’Sam nhận lại đầy đủ 250.000.000 đồng và gửi thư cảm ơn Công an xã Quảng Khê. Trong thư, anh bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự kịp thời của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Từ sự việc trên, Công an xã Quảng Khê khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng và số tiền trước khi xác nhận các giao dịch ngân hàng, đặc biệt với những khoản chuyển có giá trị lớn. Trong trường hợp phát hiện chuyển nhầm tiền, người chuyển cần lưu giữ thông tin, chứng từ giao dịch và nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý.

Với người nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, cơ quan Công an khuyến cáo không sử dụng, rút, chuyển tiếp hoặc cố tình chiếm giữ khoản tiền không thuộc quyền sở hữu của mình. Người nhận nên chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để xác minh và hoàn trả cho đúng chủ tài khoản.

Công an xã Quảng Khê cũng lưu ý người dân không nên tự ý chuyển trả tiền theo yêu cầu từ những số điện thoại hoặc tài khoản lạ khi chưa xác minh rõ nguồn gốc giao dịch, nhằm tránh bị lợi dụng trong các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến việc “chuyển nhầm tiền”.

(Theo Công an tỉnh Lâm Đồng)