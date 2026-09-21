Điều tra 5 lần giao dịch chuyển khoản tổng 16 triệu đồng, công an bắt tạm giam Nguyễn Văn Bảo SN 1995

Nguyễn Văn Bảo (SN 1995) bị khởi tố, tạm giam sau khi dùng Facebook giả bán cabin ô tô, lừa một nạn nhân chuyển 16 triệu đồng qua 5 giao dịch.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 17/9, Công an xã Hương Đô tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của anh Ngô Ngọc Cường (SN 1983, trú xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) về việc bị Nguyễn Văn Bảo (SN 1995, trú thôn Trường Sơn, xã Hương Đô, Hà Tĩnh) sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt 16 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Bảo (SN 1995) bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Sau quá trình điều tra, xác minh, Công an xã Hương Đô đã làm rõ hành vi lừa đảo của Bảo. Theo đó, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Bảo thường lên mạng xã hội Facebook tìm những người có nhu cầu mua phụ tùng ô tô cũ để làm quen, gửi thông tin cá nhân tạo lòng tin nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 31/8, Bảo thấy anh Ngô Ngọc Cường đăng lên nhóm Facebook có tên "Chợ Phụ Tùng Ô Tô Tề Lỗ" để tìm mua cabin ô tô. Lúc này, dù không có cabin nhưng Bảo sử dụng tài khoản Facebook có tên "Bao Bao" nhắn tin liên hệ với anh Cường trao đổi với nội dung có cabin cũ để bán. Bảo gửi cho anh Cường số điện thoại và yêu cầu kết bạn Zalo để tiện trao đổi nội dung mua bán.

Bảo đã gửi cho anh Cường ảnh giấy phép lái xe, căn cước công dân mang tên của mình để làm tin, đồng thời gửi nhiều hình ảnh về cabin cũ được tải trên mạng về.

Sau một lúc nhắn tin trao đổi, anh Cường và Bảo chốt giá cabin là 30 triệu đồng. Trong ngày 1/9/2026, anh Cường đã 5 lần chuyển cho Bảo 16 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, anh Cường nhắn tin, gọi điện thì Bảo lấy nhiều lý do khác nhau để né tránh, chặn số điện thoại, Zalo của anh Cường, chiếm đoạt 16 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, Bảo còn khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên cả nước với nhiều thủ đoạn khác nhau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Bảo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.