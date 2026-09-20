Tất cả người dân dùng máy tính, laptop chú ý: Hành vi này có thể bị phạt tiền tới 100 triệu đồng

Người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bản quyền phần mềm khi sử dụng máy tính, laptop cá nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống TP sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội, Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bản quyền phần mềm, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường thanh tra, rà soát và xử lý nghiêm các hành vi cài đặt, kích hoạt trái phép.

Trong tiến trình chuyển đổi số, hệ điều hành Windows, bộ ứng dụng Microsoft Office cùng các phần mềm chuyên dụng là công cụ làm việc thiết yếu. Tuy nhiên, thói quen tiết giảm chi phí bằng cách sử dụng các bản bẻ khóa (crack, keygen, patch) hoặc công cụ kích hoạt trôi nổi trên mạng mang lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, các công cụ kích hoạt trái phép thường can thiệp sâu vào nhân hệ điều hành. Yêu cầu tắt tường lửa hay phần mềm diệt virus khi cài đặt chính là hành vi mở "cửa sau" cho mã độc, phần mềm gián điệp (spyware), mã độc tống tiền (ransomware) hoặc botnet thâm nhập hệ thống nội bộ. Hậu quả là các đơn vị có thể bị lộ lọt bí mật nhà nước, mất dữ liệu tài chính, khách hàng và chịu thiệt hại kinh tế lớn.

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã chủ động nắm tình hình và liên tiếp kiểm tra các đơn vị có dấu hiệu vi phạm. Mới đây, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Phòng An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao, giải trí và games quy mô lớn trên địa bàn Thủ đô. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt máy trạm và máy chủ cài đặt, sử dụng hệ điều hành, phần mềm văn phòng không có bản quyền hợp pháp.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, chương trình máy tính là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả. Mọi hành vi sao chép, phân phối hay đưa vào sử dụng phần mềm mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu đều bị coi là xâm phạm bản quyền.

Khung pháp lý xử lý vi phạm bản quyền phần mềm hiện đã hoàn thiện đồng bộ:

- Xử lý hành chính và khắc phục hậu quả: Cá nhân, tổ chức vi phạm bị xử phạt hành chính lên tới 100 triệu đồng; buộc gỡ bỏ, xóa bỏ toàn bộ bản sao phần mềm vi phạm, nộp lại số lợi bất hợp pháp và bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu.

- Xử lý hình sự: Nếu hành vi thực hiện với quy mô thương mại, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên, đối tượng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 225 Bộ luật Hình sự (Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan) với khung hình phạt tù nhiều năm. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội, mức phạt tiền có thể lên đến hàng tỷ đồng, kèm hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

Trong thời gian tới, Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh rà soát việc sử dụng phần mềm tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức cung cấp và phát tán phần mềm trái phép.