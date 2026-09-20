Ra quyết định khởi tố Hứa Văn Ngọc SN 1984, tịch thu 1.217 điện thoại iPhone

Tổng trị giá số điện thoại iPhone này là hơn 9 tỷ đồng không có hóa đơn, chứng từ.

Đêm 29/8/2026, tại Trạm thu phí Cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Quảng Ninh) phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Hứa Văn Ngọc (SN 1984, trú tại phường Móng Cái 1, Quảng Ninh) khi đang vận chuyển 1.217 chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng, tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng không có hóa đơn, chứng từ.

Qua đấu tranh, Hứa Văn Ngọc khai nhận được thuê vận chuyển số iPhone trên từ Trung Quốc về Việt Nam với giá 80.000 đồng/chiếc. Để thực hiện, Ngọc thuê Lê Văn Thông (SN 1984, trú tại xã Hải Sơn, Quảng Ninh), Thông lại tiếp tục chỉ đạo nhóm 5 đối tượng trực tiếp bốc vác, vận chuyển hàng lậu qua khu vực bờ sông biên giới.

Ngày 11/9/2026, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 07 bị can về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" (Điều 189 Bộ luật Hình sự).

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.