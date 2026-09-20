Xác minh clip nhóm người hóa trang "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ giữa làn ô tô ở TP.HCM

Cơ quan chức năng TP.HCM đang vào cuộc điều tra xác minh clip nhóm người hóa trang "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ giữa làn ô tô gây mất an toàn giao thông ở TP.HCM.

Ngày 20/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm người hóa trang thành các nhân vật trong phim Tây Du Ký cưỡi ngựa, đi bộ vào làn đường dành cho ô tô trên đường Phan Văn Khải, đoạn qua xã Tân An Hội, TP.HCM, gây mất an toàn giao thông.

Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ giữa làn ô tô gây mất an toàn giao thông. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, nhóm 4 người hóa trang thành Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Trư Bát Giới và Đường Tăng. Trong đó, Đường Tăng cưỡi ngựa trắng, 3 người còn lại đi bộ trong làn dành cho xe container, xe tải theo hướng Tây Ninh về TP.HCM.

Thời điểm xảy ra vụ việc, phương tiện lưu thông khá đông. Nhiều tài xế xe tải, xe đầu kéo phải chủ động giảm tốc độ để tránh va chạm với nhóm người.

Clip sau khi đăng tải nhận nhiều bình luận phản ứng. Nhiều ý kiến cho rằng việc cưỡi ngựa, đi bộ vào làn xe cơ giới khi giao thông đông đúc tiềm ẩn nguy hiểm cho cả nhóm người và các phương tiện.

Cơ quan chức năng đang xác minh thời điểm xảy ra vụ việc để xử lý theo quy định.