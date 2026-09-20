Công an bất ngờ kiểm tra hàng trăm người thuộc 3 công ty

Đây là chiến dịch Cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn của Công an TP Đà Nẵng.

Tiếp tục triển khai Cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn, Công an xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Tam Thăng 2 tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy và test nhanh ma túy đột xuất đối với công nhân, người lao động ngay tại nơi làm việc.

Hoạt động được triển khai tại các doanh nghiệp nước ngoài là Công ty Y.T., Công ty H. và Công ty T.. Với sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của doanh nghiệp, hàng trăm lượt công nhân, người lao động đã được kiểm tra nhanh. Kết quả, 100% trường hợp được kiểm tra đều âm tính với ma túy.

Bên cạnh kiểm tra nhanh, Công an xã Thăng Trường trực tiếp tuyên truyền về tác hại của m.a t.ú.y; cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động liên quan đến các loại ma túy mới, ma túy “núp bóng”; đồng thời vận động công nhân, người lao động nâng cao ý thức tự phòng ngừa, tuyệt đối không thử, không sử dụng và không tiếp tay cho các hành vi liên quan đến ma túy.

Kết quả 100% trường hợp được kiểm tra âm tính là tín hiệu tích cực, đồng thời cho thấy hiệu quả bước đầu của việc đưa công tác phòng ngừa ma túy đến ngay môi trường lao động, sản xuất; qua đó, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an và doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không ma túy.