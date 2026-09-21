Bắt 2 người và 5 nam nhân viên quán ăn trong vụ xe ô tô tông nhiều xe máy khiến 1 người bị thương

Điều tra vụ xe ô tô tông nhiều xe máy ở phường Chợ Quán (TP.HCM), Công an TP.HCM đã bắt giữ nam tài xế cùng 6 người khác (5 nhân viên của quán ăn) về để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Liên quan đến vụ xe ô tô tông nhiều xe máy ở TP.HCM như đã thông tin, tối 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02) đã thông tin kết quả điều tra vụ việc.

Theo điều tra, khoảng 3h ngày 19/9, Lê Miền Nam (SN 1996, trú tỉnh Ninh Bình) cùng một số người bạn đến quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, TP.HCM ăn uống.

Công an lấy lời khai đối tượng Lê Miền Nam. Ảnh: Công an cung cấp

Đến 4h30 cùng ngày, Nam lấy ô tô để rời đi. Trong quá trình lùi xe, ô tô do Nam điều khiển va chạm với xe máy của Đường Văn Nhựt (SN 2004, trú tỉnh An Giang) đang để tại khu vực quán.

Từ vụ va chạm, giữa Nam và Thạch Khê Ma Rine (SN 1995, trú tỉnh Trà Vinh) - là nhân viên giữ xe của quán xảy ra cự cãi, sau đó dẫn đến xô xát. Dù đã được bạn bè đi cùng can ngăn nhưng Nam chạy ra ngoài, điều khiển xe ô tô tông vào nhóm người đang đứng trước quán. Hậu quả, khiến 1 người bị thương, nhiều xe máy tại khu vực bị hư hỏng.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận tin, công an có mặt tại hiện trường đưa tất cả các đối tượng có liên quan về trụ sở để làm việc; đồng thời phối hợp Phòng PC02 tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và hành vi của từng cá nhân liên quan.

Đến nay, Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Miền Nam, Đường Văn Nhựt và 5 đối tượng là nhân viên quán ăn Thạch Khê Ma Rine, Trần Tấn Đạt (SN 2003, trú tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Nam (SN 2000), Nguyễn Văn Dô (SN 2007), Phan Minh Thật (SN 1998, cùng trú TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Công an đề nghị người dân khi phát sinh mâu thuẫn, va chạm trong sinh hoạt hoặc tham gia giao thông phải giữ bình tĩnh, giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật; tuyệt đối không tụ tập, sử dụng bạo lực hoặc có hành vi manh động để giải quyết mâu thuẫn.

Mọi hành vi coi thường pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác sẽ được cơ quan Công an kiên quyết phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm.