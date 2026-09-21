Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý công an sẽ điều tra các loại giao dịch chuyển tiền sau

Công an cảnh báo người dân tránh tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao.

Cơ quan công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi cảnh báo khẩn tới toàn thể người dân sở hữu tài khoản ngân hàng. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh rà soát, điều tra và truy vết hàng loạt giao dịch tài chính đáng ngờ nhằm triệt phá các đường dây lừa đảo, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia.

Các loại giao dịch rơi vào tầm ngắm điều tra của công an

Cơ quan công an sẽ tập trung xác minh, làm rõ dòng tiền và triệu tập chủ tài khoản đối với các nhóm giao dịch sau:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Giao dịch nhận và chuyển tiền hộ không rõ nguồn gốc: Thủ đoạn nhận tiền từ một tài khoản rồi lập tức chia nhỏ, chuyển tiếp sang các tài khoản khác nhằm xóa dấu vết dòng tiền phạm pháp.

Giao dịch từ tài khoản cho thuê, cho mượn hoặc mua bán: Các tài khoản phát sinh dòng tiền lớn, biến động liên tục nhưng chủ tài khoản đã giao quyền kiểm soát (SIM, mật khẩu, mã OTP) cho người khác.

Giao dịch "chuyển nhầm" bất thường: Các khoản tiền lạ tự nhiên xuất hiện trong tài khoản, đi kèm yêu cầu chuyển lại vào một số tài khoản khác từ người không rõ danh tính.

Giao dịch liên quan đến bẫy "việc nhẹ lương cao": Các khoản tiền giải ngân, trả hoa hồng để dụ dỗ người dân làm trung gian thanh toán hoặc thực hiện nhiệm vụ online trá hình.

Cái bẫy "việc nhẹ hoa hồng cao" và hệ lụy pháp lý khó lường

Để phục vụ cho các mục đích phi pháp, các đối tượng tội phạm thường nhắm vào sự nhẹ dạ hoặc hám lợi của một bộ phận người dân bằng hàng loạt những tin nhắn câu dẫn:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Nhiều người vì khoản lợi nhuận nhỏ trước mắt đã giao toàn bộ SIM chính chủ, thẻ ATM, thông tin đăng nhập và cả mã OTP. Tuy nhiên, toàn bộ dữ liệu này lập tức bị biến thành công cụ thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, rửa tiền hoặc tài trợ cho các đường dây đánh bạc online.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh: SIM điện thoại và tài khoản ngân hàng gắn liền với định danh pháp lý của từng cá nhân. Khi phát hiện sai phạm, người đứng tên sẽ là đối tượng đầu tiên bị công an triệu tập, điều tra. Người tiếp tay — dù vô tình hay hữu ý — nếu có hành vi cung cấp tài khoản, nhận tiền, chuyển tiền để hưởng lợi bất chính đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Khuyến cáo khẩn cấp từ cơ quan công an

Để không vô tình trở thành mắt xích hay đồng phạm trong các vụ án công nghệ cao, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc sau:

Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn SIM điện thoại, tài khoản ngân hàng, ví điện tử hay tài khoản mạng xã hội chính chủ.

Không đứng tên hộ dưới bất kỳ hình thức nào: không mở thẻ, không đăng ký SIM, không thực hiện xác thực sinh trắc học/eKYC hộ người khác.

Bảo mật dữ liệu cá nhân: Không chụp gửi ảnh Căn cước công dân; không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin thẻ cho bất kỳ ai; không bấm vào đường link lạ hay cài đặt tệp ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Xử lý tiền lạ: Khi nhận được các khoản tiền không rõ danh tính, tuyệt đối không tự ý rút ra tiêu xài và không tự chuyển trả theo lời người lạ. Cần báo ngay cho ngân hàng phát hành và công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy trình.

Rà soát định kỳ: Thường xuyên kiểm tra danh sách các tài khoản ngân hàng và thuê bao di động đang đứng tên mình để kịp thời khóa các dịch vụ bị nghi ngờ lạm dụng.

Khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm hoặc có đối tượng tiếp cận gạ gẫm thuê mượn tài khoản, người dân cần chủ động lưu lại bằng chứng (tin nhắn, số điện thoại, số tài khoản nhận/chuyển) và trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.