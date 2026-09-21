Bắt giữ người ghi lô đề Thái Thị Thu Thảo SN 1985

Công an TP. Đồng Nai lập hồ sơ xử lý Thái Thị Thu Thảo và Phan Thị Thanh Hà để điều tra hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, với tổng số tiền tham gia gần 30,5 triệu đồng.

Theo thông tin từ công an thành phố Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng Thái Thị Thu Thảo sinh năm 1985 quê tỉnh Vĩnh Long, tạm trú ấp Phước Long, xã Phước An; Phan Thị Thanh Hà sinh năm: 1977; quê tỉnh An Giang để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Liên quan đến vụ việc cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh đối với 3 đối tượng khác để điều tra xử lý về hành vi đánh bạc.

2 đối tượng Thái Thị Thu Thảo và Phan Thị Thanh Hà. Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phước An phát hiện bắt quả tang Thái Thị Thu Thảo đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định số tiền mà Thái Thị Thu Thảo tham gia đánh bạc với các con bạc các đài xổ số miền Nam, Trung, Bắc với tổng số tiền gần 30,5 triệu đồng, trong đó, các phơi đề được tính trong từng miền hằng ngày từ 300.000 - 3.000.000 đồng (chưa tính tiền trúng), riêng ngày 26/8/2026, phơi đề đài Miền Trung của Thảo với Phan Thị Thanh Hà có tổng số tiền phơi hơn 5,8 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.