Ra lệnh tạm giam nhân viên ngân hàng Trần Thị Cẩm Hoa SN 1990

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Cẩm Hoa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Trần Thị Cẩm Hoa

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn thành phố do Trần Thị Cẩm Hoa (SN 1990, trú thôn 3, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi) thực hiện. Cơ quan điều tra đồng thời thông báo tìm các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Hoa để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 12/2025, khi đang làm nhân viên tín dụng tại một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, do cần tiền trả nợ cá nhân, Hoa đưa ra thông tin gian dối về việc mượn tiền để tất toán khoản vay ngân hàng, rút Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp để bán, sau đó sẽ hoàn trả tiền cho người cho vay.

Tin tưởng thông tin này, trong các ngày 29 và 30/12/2025, bà H.T.D. (trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã chuyển cho Hoa tổng cộng 3,63 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Hoa không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả các khoản nợ cá nhân. Sau đó, Hoa chỉ trả lại cho bà D. hơn 1,249 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Cẩm Hoa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phê chuẩn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị cá nhân, tổ chức nào là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Trần Thị Cẩm Hoa liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc Điều tra viên Trương Công Sơn, số điện thoại 0935.345.227 để được tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng