Thi hành bắt tạm giam Hoàng Văn Thắng SN 2007

Hoàng Văn Thắng đã không chấp hành đúng nội dung cam đoan, tự ý vi phạm nghĩa vụ trong thời gian bị áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Ngày 18/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Thắng (sinh năm 2007, trú tại xóm Quang Bình, xã Thành Công) để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Hoàng Văn Thắng bị khởi tố về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự và tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự; được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Trong thời gian tại ngoại, Hoàng Văn Thắng đã làm giấy cam đoan chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Tuy nhiên, bị can đã không chấp hành đúng nội dung cam đoan, tự ý vi phạm nghĩa vụ trong thời gian bị áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Công an thi hànhLệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng - Ảnh: Công an Cao Bằng

Trước tình hình trên, Điều tra viên được bố trí tại Công an xã Nguyên Bình đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can. Ngày 18/9/2026, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Thắng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an tuyên truyền, nhắc nhở người dân cần nghiêm túc chấp hành các nghĩa vụ khi được áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; không tự ý rời khỏi nơi cư trú khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, có mặt theo giấy triệu tập và chấp hành đầy đủ các yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

Việc không chấp hành hoặc cố tình vi phạm các nghĩa vụ trong thời gian áp dụng biện pháp ngăn chặn có thể dẫn đến việc bị xem xét thay đổi sang biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc hơn theo quy định của pháp luật. Lực lượng Công an đề nghị Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm tại địa phương.