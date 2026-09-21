Tất cả người dân có thường trú, tạm trú chú ý quy định phạt tiền tới 8 triệu đồng

Hành vi cản trở, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, kiểm tra tạm trú,... sẽ bị phạt đến 8 triệu đồng.

Phạt tiền từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng với các lỗi vi phạm phổ biến

Nghị định số 282/2025/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đã áp dụng từ ngày 15/12/2025. Cùng với những điểm mới sửa đổi của Luật Cư trú, người dân và các cơ sở kinh doanh lưu trú cần nắm rõ các mức phạt vi phạm cũng như các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú, tạm trú để chủ động thực hiện đúng quy định pháp luật.

Nhằm bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về cư trú, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định hình thức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân có một trong các hành vi:

Chống đối kiểm tra, trục lợi đăng ký cư trú: Phạt nặng đến 8 triệu đồng

Nghị định số 282/2025/NĐ-CP cũng tăng cường chế tài đối với các hành vi cố tình cản trở hoặc lợi dụng nơi cư trú để trục lợi. Cụ thể, mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng được áp dụng cho các trường hợp:

Lưu ý: Mức phạt tiền trên áp dụng cho cá nhân vi phạm. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt sẽ bằng 2 lần mức phạt của cá nhân (tối đa lên đến 16 triệu đồng).

Từ 15/9, không khai báo khách du lịch lưu trú bị phạt tới 12 triệu đồng

Nghị định 347/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9, trong đó sửa đổi quy định xử phạt vi phạm về đăng ký và quản lý cư trú tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Theo quy định mới, các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú trong khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú nếu không thực hiện thông báo lưu trú từ 1 đến 3 người bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng.

Trường hợp không thông báo lưu trú từ 4 đến 8 người, mức phạt từ 4 đến 8 triệu đồng. Với từ 9 người trở lên, mức phạt tăng lên 8 đến 12 triệu đồng.