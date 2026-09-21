CEO Phạm Nhật Minh Hoàng ra mắt dịch vụ taxi 6 chỗ cao cấp tại Indonesia, tung hàng loạt thứ mới

Từ ngày 19/9-29/9/2026, Green SM sẽ tiến hành bàn giao chính thức lô 500 xe Limo Green đầu tiên tại Jakarta cho các Bác tài tiên phong ở Green SM Kemayoran Depot. Bên cạnh đó, sự kiện còn bao gồm các hoạt động lái thử, tư vấn chính sách và tiếp nhận hồ sơ, giúp các ứng viên đối tác được trực tiếp trải nghiệm các mẫu xe điện hiện

Ngày 19/9/2026, nền tảng gọi xe thuần điện Green SM chính thức ra mắt dịch vụ taxi công nghệ 6 chỗ Green Limo tại Indonesia, với 100% đội xe sử dụng dòng xe Limo Green rộng rãi và tiện nghi, hướng tới phân khúc taxi điện cao cấp.

Cũng nhân dịp này, doanh nghiệp giới thiệu chính sách thuê xe mới "Thuê xe VinFast – Lái xe Green SM – Mình làm chủ", mang đến hàng loạt hỗ trợ cho tài xế đối tác như vốn ban đầu thấp, quyền nhận xe VinFast mới, thu nhập lên đến 14 triệu IDR/tháng và chính sách chia sẻ doanh thu lên đến 92%.

Green Limo là dịch vụ 4 bánh thứ ba được Green SM ra mắt tại thị trường, sau Green Car và Green Premium, mang đến lựa chọn di chuyển được thiết kế chuyên cho các gia đình, nhóm đông người, doanh nhân, hành khách có nhiều hành lý và những khách hàng đề cao sự êm ái, thoải mái trong suốt hành trình.

Từ ngày 19/9-29/9/2026, Green SM sẽ tiến hành bàn giao chính thức lô 500 xe Limo Green đầu tiên tại Jakarta cho các Bác tài tiên phong ở Green SM Kemayoran Depot. Bên cạnh đó, sự kiện còn bao gồm các hoạt động lái thử, tư vấn chính sách và tiếp nhận hồ sơ, giúp các ứng viên đối tác được trực tiếp trải nghiệm các mẫu xe điện hiện đại của VinFast, tìm hiểu chương trình thuê xe mới và có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị khi đặt cọc.

Nhân dịp ra mắt dịch vụ mới, Green SM dành ưu đãi đặc biệt cho những khách hàng lần đầu trải nghiệm Green Limo, với mức giảm 20% giá chuyến, tối đa 50.000 IDR. Chương trình được áp dụng trong 15 ngày kể từ ngày 19/9 đến hết ngày 3/10/2026, mang đến cơ hội trải nghiệm dịch vụ taxi điện 6 chỗ cao cấp với mức chi phí ưu đãi.

Cùng ngày, Green SM công bố chương trình thuê xe "Thuê xe VinFast – Lái xe Green SM – Mình làm chủ" dành cho đối tác tài xế. Với vốn ban đầu chỉ từ 2 triệu IDR và giá thuê từ 254.000 IDR/ngày, chương trình mang đến đa dạng lựa chọn xe VinFast phù hợp với nhu cầu cá nhân, gồm Limo Green, VF e34/Nerio Green, VF 5/Herio Green và VF 6.

Đặc biệt, chương trình áp dụng chính sách chia sẻ doanh thu lên đến 92% và đảm bảo mức thu nhập lên tới 400.000 IDR/ngày trong 2 tháng đầu, đồng thời mang đến các khoản thưởng hấp dẫn như thưởng gia nhập nền tảng 1.000.000 IDR/tháng, thưởng thương hiệu 676.000 IDR/ tháng, thưởng vận doanh tới 1.340.000 IDR/ tháng, giúp các Bác tài yên tâm vận doanh trong giai đoạn đầu đồng hành cùng Green SM. Ngoài ra, tài xế đối tác còn được miễn phí sạc tại các trạm sạc của V-Green, giúp tiết kiệm tối đa chi phí, tối ưu hiệu quả kinh doanh.