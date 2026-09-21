“Vỡ vụn” tuyến đường hơn 470 tỷ vừa thông xe được 3 tháng

Ngoài ra, một số vị trí sạt ta luy âm đã ăn sâu vào nền đường, tiềm ẩn﻿ nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Nhiều hạng mục hạ tầng như cống thoát nước, rãnh dọc, kè chắn đất, đường cứu nạn và các công trình phụ trợ khác cũng xuất hiện dấu hiệu hư hỏng.