Việt Nam đang xây tuyến đường 27,7 km nhưng có tới 64 công trình cầu: Vì sao cần nhiều đến vậy?

Tuyến đường này có mặt cắt rất lớn, đường song hành hai bên và hệ thống nút giao nhiều tầng phức tạp. Nó không được thiết kế đơn thuần như một cao tốc với các làn xe chạy song song.

Những nút giao phải đưa các dòng phương tiện lên cao hoặc xuống thấp để xe có thể chuyển hướng mà không cắt ngang dòng xe đang chạy ở tốc độ cao. Khi mỗi nút giao có nhiều nhánh rẽ, một nút có thể đồng thời xuất hiện nhiều công trình cầu.

Một tuyến đường dài chưa đầy 28 km nhưng có tới 64 công trình cầu. Phần lớn số cầu này không phải để vượt những con sông lớn. Riêng 6 nút giao liên thông đã cần tới 38 công trình cầu.

Đó là quy mô tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn đi qua Bắc Ninh, theo phương án được công bố vào tháng 3/2026. Tuyến dài 27,766 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với tốc độ 120 km/h, 10 làn xe và tổng mức đầu tư được công bố khi đó là 50.235 tỷ đồng.

Tuyến đường này có mặt cắt rất lớn, đường song hành hai bên và hệ thống nút giao nhiều tầng phức tạp. Nó không được thiết kế đơn thuần như một cao tốc với các làn xe chạy song song. Những nút giao phải đưa các dòng phương tiện lên cao hoặc xuống thấp để xe có thể chuyển hướng mà không cắt ngang dòng xe đang chạy ở tốc độ cao. Khi mỗi nút giao có nhiều nhánh rẽ, một nút có thể đồng thời xuất hiện nhiều công trình cầu.

Chính vì thế, một đoạn đường chưa tới 28 km, chạy qua địa hình đồng bằng nhưng cần số lượng cầu lớn như vậy.

Theo phương án công bố tháng 3, 64 công trình cầu gồm 13 cầu trên tuyến chính, 10 cầu trên đường song hành, 3 cầu vượt ngang và tới 38 công trình cầu trong các nút giao liên thông.

Còn tại Báo cáo Phó thủ tướng thường trực vào ngày 23/7, Bắc Ninh cho biết tuyến có 16 công trình cầu chính vượt sông, vượt đường ngang, 12 công trình cầu vượt đường, vượt sông và 35 công trình tại các nút giao, cộng lại là 63 công trình.

Theo hồ sơ công bố tháng 3, riêng nền cao tốc chính rộng tới 71,5 m. Trong đó có 10 làn xe, mỗi làn rộng 3,75 m, hai làn dừng khẩn cấp và một dải phân cách giữa rộng tới 25 m. Tốc độ thiết kế đạt 120 km/h.

Ở dự án đoạn từ Km9 đến Km27+766, mặt cắt toàn tuyến được xác định rộng 120 m. Ngoài cao tốc chính còn có đường song hành hai bên. Mỗi bên rộng 15 m, bố trí ba làn xe cơ giới cùng một làn hỗn hợp, chưa kể vỉa hè.

Mục tiêu đầu tư được Bắc Ninh xác định là hình thành trục kết nối giữa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô, đồng thời phục vụ mạng lưới đô thị, công nghiệp, logistics và các sự kiện đối ngoại lớn, trong đó có APEC 2027.

Bản thân sân bay Gia Bình đang được phát triển với quy mô khoảng 1.960 ha và tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng qua hai giai đoạn.

Nếu số lượng cầu cho thấy độ phức tạp về kỹ thuật, diện tích đất cần sử dụng lại cho thấy quy mô của công trường. Hiện phần tuyến qua Bắc Ninh được triển khai thành hai đoạn. Khoảng 18,7 km đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao, phần còn lại khoảng 9 km sử dụng vốn đầu tư công của tỉnh.

Riêng đoạn BT từ Km9 đến Km27+766 có tổng mức đầu tư hơn 25.087 tỷ đồng, chưa bao gồm công tác giải phóng mặt bằng. Liên danh được lựa chọn thực hiện gồm Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành và Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả, thành viên Sun Group. Chỉ riêng đoạn dài khoảng 18,8 km này đã sử dụng khoảng 412,6 ha đất.

Một dự án phục vụ giải phóng mặt bằng, di dời công trình thủy lợi và hỗ trợ người dân trên đoạn Km9-Km27+766 có tổng vốn hơn 6.425 tỷ đồng. Trong đó hơn 6.343 tỷ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng.