Hôm qua - 20/9, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có mặt trên 1 chuyến bay đặc biệt

Chuyến bay trở nên đặc biệt hơn vì chính những hành khách xuất hiện cũng như ý nghĩa thực của chuyến bay.

Ngày 20/9, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet - có mặt trên một chuyến bay đặc biệt từ Việt Nam tới Mỹ. Đi cùng hành trình này không chỉ có đội ngũ của hãng hàng không. Cụ thể, theo Báo Điện tử Chính phủ, đây là chuyến bay chuyên cơ Vietjet, đưa 150 người gồm các doanh nhân và nghệ sĩ Việt Nam tới New York.

Trong đó, các doanh nhân sang Mỹ để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam với Hoa Kỳ cũng như các đối tác quốc tế; còn các nghệ sĩ tham gia các hoạt động biểu diễn, giao lưu văn hóa.

Sự xuất hiện của đoàn khách đặc biệt khiến chuyến bay nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bởi phía sau hành trình hàng không kéo dài hàng nghìn km không chỉ là câu chuyện di chuyển từ Việt Nam sang Mỹ, mà còn là một hoạt động kết nối doanh nghiệp diễn ra đúng thời điểm New York đang tập trung nhiều sự kiện quốc tế.

Các doanh nhân Việt Nam đáp chuyến bay của Vietjet hạ cánh tại New York (Ảnh Báo điện tử Chính phủ)

Hành trình xấp xỉ 15.000 km từ Việt Nam đến Mỹ

Theo Báo Điện tử Chính phủ, chuyến bay lần này được tổ chức với mục tiêu đưa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đến gần hơn với các cơ hội hợp tác, đầu tư và thị trường quốc tế. Khi máy bay hạ cánh tại New York, đoàn doanh nhân Việt Nam cũng bắt đầu chuỗi hoạt động tìm kiếm đối tác và mở rộng kết nối tại Mỹ.

Dữ liệu Flightradar24 cho thấy chiếc Airbus A330-343 mang số đăng ký VN-A817 của Vietjet thực hiện chuyến VJ1 từ TP.HCM tới Anchorage, Alaska trước khi tiếp tục tới bang New York. Tổng quãng đường di chuyển được ước tính xấp xỉ 15.000km. Máy bay thực hiện chuyến đi là một chiếc Airbus A330-343, dòng thân rộng đang được Vietjet sử dụng cho các đường bay quốc tế dài.

Bên cạnh các doanh nhân còn là các nghệ sĩ Việt, tới Mỹ tham gia biểu diễn, giao lưu nghệ thuật trong khuôn khổ các hoạt động.

Ảnh Plane Spo

Từ Kazan tới New York, những chuyến bay đồng hành cùng đoàn doanh nghiệp Việt

Trước chuyến đi tới New York khoảng ba tháng, Vietjet từng đồng hành trong một hành trình khác tới Kazan, Liên bang Nga. Tại đây, ngày 17/6 diễn ra Chương trình Kết nối Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Liên bang Nga với sự tham dự của đại diện hơn 100 doanh nghiệp hai nước. Theo VCCI, chương trình do VCCI phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Hiệp hội Xuất Nhập khẩu Liên bang Nga và Vietjet tổ chức.

Không dừng ở việc đưa người tới điểm đến, Vietjet còn trực tiếp tham gia vào hoạt động kết nối doanh nghiệp. Trong khuôn khổ chương trình tại Kazan, các doanh nghiệp hai bên trao đổi nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, khoa học - công nghệ, hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư. Vietjet đồng thời công bố ba đường bay mới kết nối Việt Nam và Nga.

Ảnh Vietjet

Xa hơn, tháng 1/2025, Vietjet từng thực hiện chuyến bay từ Việt Nam tới Mỹ mang tên "Hello America!". Khi đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cùng đoàn công tác của Vietjet có các cuộc gặp với nhiều đối tác tại Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy các chương trình hợp tác kinh tế, công nghệ và hàng không. Chuyến đi cũng sử dụng tàu bay thân rộng Airbus A330 và dừng tại Anchorage trước khi tiếp tục tới Mỹ.

Nhìn theo chuỗi hành trình ấy, điểm chung không chỉ nằm ở khoảng cách địa lý. Từ Mỹ năm 2025, Kazan giữa năm 2026 tới New York ngày 20/9, những chuyến bay của Vietjet ngày càng xuất hiện song hành với các đoàn doanh nghiệp Việt trong những chương trình kết nối ở nước ngoài.