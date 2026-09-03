Bắt khẩn cấp Bùi Đức Đại SN 1977

Công an đã bắt khẩn cấp với Bùi Đức Đại là người đã đánh tới tấp nam du khách trên đường Hải Đăng ở Vũng Tàu gây xôn xao dư luận.

Tối 3/9, Công an phường Vũng Tàu cho biết, đơn vị phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Bùi Đức Đại (SN 1977, ngụ phường Tân Bình( để điều tra, làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh: Công an phường Vũng Tàu

Theo điều tra, khoảng 15h50 ngày 2/9, trên đường Hải Đăng, phường Vũng Tàu, do mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông, Đại đã dùng tay, dép và mũ bảo hiểm đánh Đào Hữu Đạt (SN 2003, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Văn Tịnh (SN 2008, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Mặc dù được người đi đường can ngăn, Đại vẫn tiếp tục chửi bới. Chưa dừng lại. Đại chặn nhóm thanh niên tại khu vực đầu dốc giáp đường Hạ Long. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Đại đã sử dụng rượu, bia.

Công an khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn, va chạm cần bình tĩnh, kiềm chế, tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết; trường hợp cần thiết phải báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định pháp luật.