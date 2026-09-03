Hàng tấn ngao tím chết dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Theo bà Đặng Thị Ngọc - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Yên Hòa, trước đây trên địa bàn cũng từng xuất hiện tình trạng ngao tím bị sóng cuốn dạt vào bờ, tuy nhiên số lượng ít hơn. Trong ảnh các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 841 - Bộ CHQS Hà Tĩnh và người dân tiến hành xử lý vỏ ngao tím để đảm bảo vệ sinh môi trường