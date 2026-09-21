Đang xét xử vụ án "bị đánh đến thân tàn ma dại" ở Đắk Lắk

Ba bị cáo trong vụ án đánh người đến “thân tàn ma dại” ở Đắk Lắk cho rằng, sức khỏe của anh Võ Mộng Đạt ra nông nỗi này không phải do các bị cáo đánh, mà có thể xuất phát từ việc gia đình anh Đạt "bị đòi nợ, bị té ngã" hoặc vợ anh "bị bệnh".

Sáng 21/9, TAND khu vực 12 tỉnh Đắk Lắk mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo Trần Văn Hội (SN 1997, biệt danh "Vẹt"), Phan Thanh Tùng (SN 1987, biệt danh "Tám") và Hồ Văn Viên (SN 1994, biệt danh "Chó"), cùng trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk về tội "Cố ý gây thương tích".

Ba bị cáo này liên quan vụ anh Võ Mộng Đạt (SN 1986, trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) bị đánh mà báo Tiền Phong có loạt bài phản ánh: "Bị đánh đến thân tàn ma dại ".

Ba bị cáo Hội, Tùng, Viên (từ phải sang).

Phiên tòa được mở lại sau khi phiên sơ thẩm đầu tiên diễn ra vào ngày 29/7 đến ngày 3/8, HĐXX tuyên án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, để làm rõ 4 nội dung. Tại phiên tòa, cáo trạng tiếp tục truy tố các bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, tại khu phố Mỹ Hòa, dù không có mâu thuẫn từ trước, Hội, Tùng và Viên đã cùng nhau hành hung anh Đạt. Cụ thể, Hội dùng hai tay bế nhấc bổng anh Đạt rồi ném mạnh xuống nền xi măng. Trong lúc đó, Tùng dùng dép đánh vào mặt nạn nhân, đồng thời nắm cổ áo giữ lại để Hội và Viên tiếp tục dùng tay, chân đánh liên tiếp vào người anh Đạt.

Hậu quả, anh Đạt bị sưng nề vùng môi, lưng, hông trái và hai cẳng tay. Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 470/KL-VPYTW ngày 18/12/2025 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định, anh Đạt mắc rối loạn vận động phân ly, tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%, nguyên nhân do sang chấn tâm lý sau khi bị đánh.

Thừa nhận hành vi nhưng không nhận hậu quả

Tại phần xét hỏi, cả 3 bị cáo tiếp tục thừa nhận hành vi đánh anh Đạt là sai, nhưng không thừa nhận những hậu quả về sức khỏe, tâm lý mà bị hại phải chịu là do hành vi của mình gây ra. Các bị cáo cho rằng sau khi bị đánh, anh Đạt có thể bị té ngã, từ đó phát sinh chấn thương và những hậu quả về sau. Riêng bị cáo Tùng cho rằng những ảnh hưởng về tâm lý của anh Đạt có thể xuất phát từ các nguyên nhân khác, như gia đình bị hại bị đòi nợ hoặc vợ anh Đạt bị bệnh.

Tuy nhiên, HĐXX, đại diện Viện KSND cho rằng, những giả thuyết do các bị cáo đưa ra không có căn cứ, chứng cứ chứng minh. Theo đại diện Viện KSND, các kết luận giám định đã xem xét, loại trừ những yếu tố mà các bị cáo viện dẫn.

HĐXX tiếp tục đặt câu hỏi đối với các bị cáo để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. Cả ba bị cáo đều cho rằng không có mâu thuẫn với bị hại Võ Mộng Đạt trước đó.

Theo lời khai của các bị cáo, sự việc bắt đầu khi cả ba đang ngồi uống rượu trong quán. Thấy anh Đạt đi ngoài đường, bị cáo Hội chạy ra mời anh Đạt vào quán uống cà phê nhưng bị từ chối. Bị cáo Hội thừa nhận rằng, anh Đạt không có lời nói xúc phạm nhưng Hội đã có hành động lôi kéo, bế anh Đạt xuống nền xi măng.

Thấy sự việc xảy ra, bị cáo Tùng từ trong quán chạy ra, lấy dép ném vào anh Đạt rồi túm cổ áo để Hội đánh. Bị cáo Viên cũng tham gia đánh anh Đạt. Các bị cáo khai rằng khi có người đến can ngăn thì cả ba dừng lại. Đồng thời, các bị cáo phủ nhận việc bế anh Đạt ném vào hàng rào B40 như phía gia đình bị hại trình bày.

Đại diện bị hại thay đổi quan điểm

Một diễn biến đáng chú ý tại phiên tòa sáng 21/9 là quan điểm của gia đình bị hại về việc xử lý các bị cáo. Tại phiên tòa trước, gia đình bị hại từng đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hồ Văn Viên. Nhưng tại phiên tòa lần này, gia đình cho rằng bị cáo Viên không thể hiện sự ăn năn, không thừa nhận hậu quả do hành vi của mình gây ra. Vì vậy, gia đình thay đổi quan điểm, không còn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này như trước.

Tại phiên tòa, gia đình bị hại cũng đưa ra các căn cứ và yêu cầu các bị cáo bồi thường hơn 300 triệu đồng. Trước đó, gia đình chưa đưa ra yêu cầu bồi thường vì chờ lời xin lỗi, sự ăn năn, hối lỗi từ phía các bị cáo. Theo gia đình bị hại, số tiền yêu cầu bồi thường được tính toán dựa trên những khoản thiệt hại cơ bản và gia đình tự nguyện tính ở mức thấp nhất theo quy định. Trong khi đó, tổn thất thực tế mà gia đình phải gánh chịu là rất lớn.

“Con tôi nằm bất động, yếu liệt tứ chi, không biết gì từ đó đến nay đã 3 năm. Gia đình đã đưa đi nhiều nơi khám, chữa bệnh nhưng chưa có tiến triển”, bà Trần Thị Rung (mẹ bị hại Võ Mộng Đạt) nói tại phiên tòa. Phiên tòa tiếp tục diễn ra trong chiều 21/9.

Bị hại Võ Mộng Đạt hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Như Tiền Phong đã có loạt bài phản ánh, sau khi anh Đạt bị đánh, qua nhiều lần giám định thương tích và pháp y tâm thần, các cơ quan chuyên môn kết luận tỷ lệ thương tích 0%, hoặc chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân liệt tứ chi, suy giảm nhận thức là do bị đánh hay do bệnh lý.



Từ đó, gia đình nạn nhân nhiều lần gửi đơn kêu cứu, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân khiến ông Đạt rơi vào tình cảnh “thân tàn ma dại” và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.