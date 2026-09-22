Lấy sản phẩm báo chí làm thành video của mình đăng mạng xã hội, người đàn ông bị phạt 12,5 triệu đồng

Công an tỉnh Quảng Ngãi xử phạt ông N.M.T 12,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ nội dung do tự ý sử dụng, biên tập các bản tin của cơ quan báo chí rồi đăng lên mạng xã hội khi chưa được phép.

Ngày 21/9, theo thông tin tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngày 17/9, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.M.T (28 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện một số video tin tức được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của ông N.M.T có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi. Cơ quan Công an đã mời ông T. làm việc để xác minh, làm rõ.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi làm việc với ông N.M.T về hành vi xâm phạm quyền tác giả tác phẩm báo chí trên mạng xã hội. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Tại cơ quan Công an, ông T. thừa nhận đã sử dụng toàn bộ nội dung một số bản tin được phát trên kênh Truyền hình Quảng Ngãi về việc khởi công, triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh để biên tập thành video của cá nhân. Trong quá trình thực hiện, ông T. thêm, bớt câu từ, hình ảnh rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút người xem, phục vụ mục đích cá nhân, nhưng không được sự đồng ý của cơ quan báo chí là chủ thể quyền.

Căn cứ điểm d, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ đã ban hành quyết định xử phạt ông N.M.T số tiền 12,5 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia mạng xã hội; tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm báo chí cũng như các loại hình tác phẩm khác.

Việc sao chép, biên tập, đăng tải, chia sẻ tác phẩm của người khác cần được thực hiện đúng quy định và sự cho phép của chủ thể quyền. Thời gian tới, Phòng An ninh chính trị nội bộ tiếp tục tăng cường rà soát không gian mạng, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.