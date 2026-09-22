Tin vui cho hàng triệu người dân có kế hoạch mua, thuê nhà ở xã hội: Bỏ qua là lỡ quyền lợi

Mới đây, Trung tâm phục vụ Hành chính công TP Hà Nội đã có bài viết hướng dẫn chi tiết người dân làm thủ tục "Đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội, vay vốn để hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở" ngay tại nhà.

Việc thực hiện các thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến đang ngày càng phổ biến, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người dân. Đối với thủ tục đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội, người dân cũng có thể thực hiện ngay trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký mua/thuê nhà ở xã hội

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Đầu tiên, người dân truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn để thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Đây là cổng thông tin tập trung, cho phép người dân thực hiện nhiều dịch vụ công, trong đó có thủ tục đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội

Công dân truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID

Công dân nhập: Số định danh cá nhân Mật khẩu. Sau đó chọn "Đăng nhập". Hệ thống sẽ yêu cầu xác thực đăng nhập.

Công dân thực hiện bằng một trong hai cách: Nhập mã xác nhận được gửi về ứng dụng VNeID; hoặc quét mã QR bằng ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Sau khi xác nhận, nhập mật mã Passcode trên ứng dụng và nhấn "Xác nhận" để hoàn tất đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID

Bước 3: Lựa chọn đúng thủ tục hành chính

Tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người dân tra cứu và lựa chọn thủ tục: "Đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội, vay vốn để hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở"; Mã thủ tục là 1.014632.

Lựa chọn đúng thủ tục hành chính

Bước 4: Chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ phù hợp

Tùy từng trường hợp, người dân sẽ lựa chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ khác nhau.

- Trường hợp thứ nhất, người chưa có nhà ở thuộc sở hữu sẽ lựa chọn Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Theo khuyến nghị, người dân nên lựa chọn Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quản lý địa bàn nơi có dự án nhà ở xã hội hoặc nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân.

- Trường hợp thứ hai, người đã có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 15m² sàn/người sẽ lựa chọn UBND cấp xã nơi đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú để nộp hồ sơ.

Việc xác định đúng cơ quan tiếp nhận ngay từ đầu sẽ giúp hồ sơ được xử lý thuận lợi hơn.

Chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ phù hợp

Bước 5: Chuyển sang hệ thống của Bộ Xây dựng

Sau khi hoàn thành các thao tác trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hệ thống sẽ tự động chuyển sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng. Tại đây, người dân tiếp tục lựa chọn trường hợp phù hợp với nhu cầu thực hiện để hoàn thiện quy trình.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng

Bước 6: Kê khai và nộp hồ sơ

Đây là bước quan trọng nhất trong toàn bộ quy trình đăng ký mua/thuê nhà ở xã hội; công dân cần:

- Kê khai đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn;

- Tải lên đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định.

- Lựa chọn hình thức nhận kết quả.

- Kiểm tra lại toàn bộ thông tin trước khi nhấn "Lưu và nộp hồ sơ".

Việc rà soát kỹ thông tin và thành phần hồ sơ trước khi gửi sẽ giúp hạn chế phải bổ sung hoặc chỉnh sửa trong quá trình giải quyết.

Kê khai thông tin hồ sơ

Đính kèm thành phần hồ sơ

Lựa chọn hình thức nhận kết quả.

Nộp hồ sơ thành công

Bước 7: Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ

Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người dân có thể chủ động theo dõi quá trình giải quyết ngay trên hệ thống.

Để tra cứu, truy cập mục:Thông tin tài khoản → Hồ sơ đang chờ tiếp nhận.

Tại đây, người dân có thể: Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ; Tra cứu mã hồ sơ điện tử; Xem Phiếu hẹn trả kết quả sau khi hồ sơ được tiếp nhận và xử lý. Nhờ đó, người dân không cần đến trực tiếp cơ quan tiếp nhận để kiểm tra tiến độ như trước.

Các trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở

Tại Điều 76 Luật Nhà ở năm 2023 quy định về các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở như sau:

- Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn.

- Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

- Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

- Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

- Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác.

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

- Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 125 của Luật này, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của Luật này.

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

- Học sinh, sinh viên đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật; học sinh trường dân tộc nội trú công lập.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp.

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026) quy định:

- Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau:

+ Trường hợp người đứng đơn là người độc thân thì có thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

+ Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

+ Thời gian xác định điều kiện về thu nhập trong 01 năm liền kề, tính từ thời điểm đối tượng quy định tại khoản này nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

- Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở không có hợp đồng lao động thì phải bảo đảm điều kiện về thu nhập theo quy định tại khoản 1 Điều này và được cơ quan Công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận, Công an cấp xã nơi công dân thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại tại thời điểm công dân đề nghị, có trách nhiệm xác nhận các thông tin gồm: Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân; ngày, tháng, năm cấp thẻ căn cước/căn cước công dân; nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi ở hiện tại.

+ Công dân có trách nhiệm kê khai và cam kết thông tin thu nhập bình quân hàng tháng. Công an cấp xã phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xác minh, hậu kiểm thông tin thu nhập bình quân hàng tháng của công dân đối với các trường hợp cần thiết.

+ Đơn đề nghị xác nhận điều kiện về thu nhập quy định tại khoản này đồng thời là giấy tờ chứng minh về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.