Hà Nội công bố 551 căn nhà ở xã hội mở bán, giá gần 24 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại ô đất CT thuộc dự án Khu nhà ở Minh Đức, xã Mê Linh. Dự án có 612 căn hộ, trong đó 551 căn được mở bán với giá gần 24 triệu đồng/m2.

Hà Nội công bố 551 căn nhà ở xã hội mở bán tại ô đất CT thuộc dự án Khu nhà ở Minh Đức, xã Mê Linh.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư, được triển khai tại ô đất CT thuộc dự án Khu nhà ở Minh Đức, xã Mê Linh, Hà Nội. Khu đất có diện tích hơn 11.600 m2, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 64.984 m2.

Công trình gồm 14 tầng nổi và một tầng hầm, mật độ xây dựng 40%, quy mô dân số khoảng 1.766 người.

Theo công bố, dự án có tổng cộng 612 căn hộ. Trong đó, 551 căn nhà ở xã hội được bán, tương ứng khoảng 90% tổng diện tích sàn nhà ở; 30 căn dành cho thuê và 31 căn dành cho thuê mua.

Giá bán nhà ở xã hội được xác định ở mức 23,92 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế GTGT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Kinh phí bảo trì là 455.559 đồng/m2.

Với diện tích 70-77 m2, tổng tiền một căn hộ 2-3 phòng ngủ tại đây khoảng 1,6-1,9 tỷ đồng.

Nguồn: Sở Xây dựng Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua và tiến độ dự kiến ký hợp đồng, bàn giao căn hộ được công bố trong kế hoạch của dự án.

Người có nhu cầu đăng ký phải nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận do chủ đầu tư công bố, tại mặt đường 23B, thôn Đại Đồng, xã Mê Linh. Sở Xây dựng lưu ý người dân không nộp hồ sơ thông qua các tổ chức, cá nhân trung gian hoặc sàn giao dịch không được ủy quyền.

Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với tình trạng lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội để thu tiền, nhận đặt cọc trái quy định. Người đăng ký phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ và điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội.