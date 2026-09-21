VN-Index giảm gần 16 điểm, mất mốc 1.800 trong ngày đầu nâng hạng

Áp lực bán lớn trong phiên chiều khiến VN-Index đóng cửa giảm 15,99 điểm trong ngày chứng khoán Việt Nam chính thức lên hạng thị trường mới nổi theo chuẩn FTSE.

Hôm nay là ngày đầu tiên chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell.

Mở cửa phiên giao dịch sáng, VN-Index có lúc tăng hơn 10 điểm. Tuy nhiên, sắc xanh không duy trì được lâu. Áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu bluechip khiến VN-Index chuyển qua trạng thái rung lắc nhẹ khi bước sang đợt khớp lệnh liên tục rồi quay đầu giảm.

Lúc 10h39, VN-Index giảm 6,09 điểm (-0,34%), xuống 1.809,57 điểm. Sắc đỏ chiếm ưu thế với 154 mã giảm, trong khi 118 mã tăng.

Dừng phiên sáng, chỉ số VN-Index giảm 9,22 điểm (-0,51%) xuống 1.806,44 điểm. Toàn sàn HoSE có 123 mã tăng và 178 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 231,5 triệu đơn vị, giá trị 6.266 tỷ đồng.

Nhóm VN30 chốt phiên sáng giảm 11,5 điểm, với 11 mã tăng và 19 mã giảm. Trong đó, BSR tăng tốt nhất với 3,3%, tiếp đến là BID tăng 2%, FPT tăng 1,7%, GAS tăng 1,3%, ACB và VPB cùng tăng 1,1%...

Ngược lại, SSB giảm sàn xuống mức 22.450 đồng/cổ phiếu sau chuỗi 7 phiên ghi nhận mức tăng hơn 36%.

VN-Index mất mốc 1.800 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Sau giờ nghỉ trưa, chỉ số VN-Index tiếp tục nới rộng biên độ giảm, có thời điểm mất 20 điểm, lùi về dưới 1.800 điểm. Sức ép đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup khi quay đầu đi xuống.

Đóng cửa phiên giao dịch 21/9, VN-Index giảm 15,99 điểm (-0,88%) xuống 1.799,67 điểm. Sàn HoSE ghi nhận 205 mã giảm, 105 mã tăng và 60 mã đứng giá.

Trong rổ VN30 có 16 mã giảm, 12 mã tăng và 2 mã đứng giá. VN30-Index giảm 10,91 điểm (-0,56%) còn 1.953,26 điểm.

Sức ép điều chỉnh đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup khi VHM giảm 4,08%, VIC giảm 2,57%...kéo thị trường mất 14 điểm.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng bị bán mạnh vào cuối phiên với VND giảm 3,29%, VIX giảm 2,66%, SSI giảm 2,34%, VCI giảm 2,42%.

Một số mã trong nhóm VN30 chịu áp lực điều chỉnh như HPG giảm 2,09%, MWG giảm 1,1%, MSN giảm 1,02%...

Ở chiều ngược lại, đáng chú ý nhất là VJC tăng trần. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu ngân hàng hồi phục như VPB tăng 3,64%, CTG tăng 2,5%, ACB tăng 2,3%, TCB tăng 2%...giúp thu hẹp đà giảm của thị trường.

Trong nhóm dầu khí, BSR nổi bật khi tăng hơn 4%.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,91 điểm (-0,33%) còn 274,38 điểm. Toàn sàn có 79 mã giảm, 45 mã tăng và 59 mã đứng giá.UpCom-Index giảm 0,05 điểm, xuống 126,35 điểm.

Thanh khoản hôm nay ghi nhận ở mức thấp, đạt hơn 17.300 tỷ đồng trên HoSE. Khối ngoại bán ròng hơn 680 tỷ đồng, tập trung vào VHM và VIC. Trái lại, dòng tiền gia tăng giải ngân trong phiên chiều, chủ yếu vào MCH, VPB, CTG...