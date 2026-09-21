Tái xuất sau 2 tháng 'đóng băng', hãng kim cương có tiếng tung chính sách thu đổi: Chấp nhận giấy kiểm định PNJ Lab, một số trường hợp có thể bị trừ tới 18,2 triệu đồng

Cashion vừa mở cửa trở lại với chính sách thu đổi mới, đặt ra hàng loạt điều kiện về hóa đơn, nguồn gốc và tình trạng sản phẩm. Đáng chú ý, hãng chấp nhận giấy kiểm định PNJ Lab và nhiều loại giấy khác.

Sản phẩm phải xác minh được nguồn gốc

Ngày 19/9, chuỗi kim cương Cashion vừa thông báo hoạt động trở lại sau 2 tháng tạm ngừng để tái cấu trúc.

Doanh nghiệp cũng cập nhật chính sách thu mua, chia theo thời điểm phát sinh hóa đơn.

Với hóa đơn phát sinh trước ngày 19/7/2026, Cashion áp dụng điều kiện và tỷ lệ thu mua đã xác lập khi khách hàng mua sản phẩm; khoản tiền được thanh toán thành 5 đợt trong 120 ngày, tổng cộng 100% giá trị thu lại ghi trong hồ sơ.

Với hóa đơn từ 19/7/2026, sản phẩm được xem xét thu mua hoặc đổi sang sản phẩm khác theo mức giá thỏa thuận tại thời điểm tiếp nhận, kiểm tra.

Khách hàng khi thu đổi phải cung cấp CCCD/Căn cước, hộ chiếu hợp lệ hoặc xác thực VNeID mức 2, cùng hóa đơn mua hàng do Cashion phát hành.

Trường hợp mất hóa đơn, Cashion hỗ trợ tra cứu nếu khách hàng cung cấp đủ thông tin và chỉ giao dịch sau khi xác minh thành công. Sản phẩm không có hoặc không trích lục được hóa đơn, hoặc không xác minh được nguồn gốc hợp pháp, sẽ bị từ chối thu đổi.﻿

Về tình trạng sản phẩm, Cashion chia thành hai trường hợp.

Với sản phẩm còn nguyên hiện trạng, trang sức hoặc kim cương phải khớp đúng thông số của sản phẩm mà Cashion đã bán, đồng thời không bị trầy xước, mẻ hoặc hư hao nặng do quá trình sử dụng làm ảnh hưởng đến giá trị món hàng.

Với sản phẩm không còn nguyên hiện trạng, Cashion vẫn áp dụng chính sách thu lại nhưng sẽ giảm trừ theo bảng quy định.

Đáng chú ý, nếu trang sức kim cương bị rớt các viên kim cương tấm tròn dưới 2,9 ly, Cashion sẽ trừ phí theo bảng giá. Mức phí dao động từ 75.000 đồng đối với viên 1 ly đến 1,9 triệu đồng đối với viên 2,9 ly.

Nếu trang sức bị rớt hoặc lỗi viên kim cương tấm đặc biệt, tức loại kim cương không phải hình tròn, Cashion cho biết sẽ thu theo giá thị trường.

Trường hợp trang sức trơn, trang sức kim cương, đá màu hoặc ngọc trai bị hao hụt vàng so với sản phẩm ban đầu, số tiền thu lại sẽ bị trừ phần vàng hao hụt theo giá vàng thị trường do Cashion quy định.

Chấp nhận giấy kiểm định PNJ Lab và nhiều loại giấy khác

Chính sách trừ phí khi mất giấy kiểm định kim cương tại Cashion. Ảnh: Website DN.

Không chỉ tình trạng sản phẩm, giấy kiểm định đi kèm kim cương cũng ảnh hưởng đến số tiền khách hàng nhận được.

Với kim cương được bán kèm giấy kiểm định PNJ Lab (P-Lab) hoặc các loại giấy kiểm định khác ngoài GIA/IGI. Nếu mất giấy, Cashion quy định mức trừ 100.000 đồng/giấy kiểm định, không phụ thuộc kích thước kim cương.

Đối với giấy kiểm định GIA/IGI, mức trừ cao hơn và được tính theo kích thước kim cương. Theo bảng Cashion công bố, mức phí dao động từ 1,5 triệu đồng với kim cương kích thước 3,5–3,99 mm lên tới 18,2 triệu đồng với kim cương kích thước 8,3–8,59 mm.

Sau khi tiếp nhận, Cashion sẽ kiểm tra tình trạng và đối chiếu sản phẩm với thông tin đã bán trước khi lập hồ sơ thu mua. Khách hàng ký xác nhận và nhận tiền theo hình thức thanh toán được tư vấn.

Đáng chú ý, khoản tiền thu mua không được Cashion thanh toán toàn bộ ngay tại thời điểm giao dịch. Theo chính sách, doanh nghiệp thanh toán theo tiến độ: 10% vào ngày thu mua, 20% sau 30 ngày, 20% sau 60 ngày, 20% sau 90 ngày và 30% sau 120 ngày.

Chuỗi kim cương Cashion hiện có khoảng 35 cửa hàng, tập trung ở TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Phần lớn đặt tại các trung tâm thương mại lớn.

Chuỗi kim cương Cashion hiện có khoảng 35 cửa hàng, tập trung tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành, phần lớn đặt trong các trung tâm thương mại lớn.

Cashion được Người Bạn Vàng (NBV) thành lập vào tháng 2/2025, hoạt động trong lĩnh vực mua bán kim cương, trang sức và trao đổi hàng hiệu chính hãng. Trước đó, NBV từng có liên quan đến PNJ khi PNJ sở hữu gần 20% vốn, với giá trị gốc khoản đầu tư gần 4 tỷ đồng, đồng thời cho NBV thuê mặt bằng.

Đến giữa tháng 1/2026, PNJ thông báo thoái toàn bộ vốn khỏi NBV và khẳng định không liên quan đến Cashion, do định hướng kinh doanh giữa hai bên không còn phù hợp.